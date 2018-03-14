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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Sahte bal satıyorlar, arasında din anlatıyorlar. Sahte bazı maddeler satıyorlar, arasında başka şeyler anlatıyorlar. Buralara çıkıp televizyonlarda din anlatanlara sesleniyorum, kendinizi bu tüccarlara kullandırmayın" de

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 11:58 | Son Güncelleme

IHAAW115131-SIY/14-03-2018 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Sahte bal satıyorlar, arasında din anlatıyorlar. 14.03.2018 11:51:31 TSI NNNN

IHAAW115131-SIY/14-03-2018

- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Sahte bal satıyorlar, arasında din anlatıyorlar. Sahte bazı maddeler satıyorlar, arasında başka şeyler anlatıyorlar. Buralara çıkıp televizyonlarda din anlatanlara sesleniyorum, kendinizi bu tüccarlara kullandırmayın" dedi.

14.03.2018 11:51:31 TSI
NNNN

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