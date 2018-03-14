IHAAW115131-SIY/14-03-2018
- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Sahte bal satıyorlar, arasında din anlatıyorlar. Sahte bazı maddeler satıyorlar, arasında başka şeyler anlatıyorlar. Buralara çıkıp televizyonlarda din anlatanlara sesleniyorum, kendinizi bu tüccarlara kullandırmayın" dedi.
14.03.2018 11:51:31 TSI
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