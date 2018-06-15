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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "(Suruç'taki saldırı) Türkiye'de tehditle, şiddetle, baskıyla, korkuyla, ölümle ikbal ve istikbal devşirme dönemi kapanmıştır. Kimse muvaffak olamayacaktır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2018 12:46 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "(Suruç'taki saldırı) Türkiye'de tehditle, şiddetle, baskıyla, korkuyla, ölümle ikbal ve istikbal devşirme dönemi kapanmıştır. Kimse muvaffak olamayacaktır"


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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ

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