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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "Türkiye'de seçim sonuçları üzerine gölge düşürmek isteyenlerin tamamı yalan söylüyorlar, bilinçli iftira ediyorlar ve Türkiye'de bir provokasyon yapmak istiyorlar. Biz onu görüyoruz. Sayın Muharrem İnce seçim kurulunun ö

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2018 13:42 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "Türkiye'de seçim sonuçları üzerine gölge düşürmek isteyenlerin tamamı yalan söylüyorlar, bilinçli iftira ediyorlar ve Türkiye'de bir provokasyon yapmak istiyorlar. Biz onu görüyoruz. Sayın Muharrem İnce seçim kurulunun önünde gelip niye oturacak? Sandıklar Yüksek Seçim Kurulunda değil."


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Başbakan Yardımcısı Bozdağ

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