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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "Yatıyor, kalkıyor Bekir Bozdağ... Onunla kalkıyor, onunla devam ediyor. Ben bazen diyorum ki Muharrem İnce senin rakibin kim? Bekir Bozdağ mı, Recep Tayyip Erdoğan mı? Sen Türkiye'nin cumhurbaşkanlığına mı adaysın yoksa

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2018 15:20 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "Yatıyor, kalkıyor Bekir Bozdağ... Onunla kalkıyor, onunla devam ediyor. Ben bazen diyorum ki Muharrem İnce senin rakibin kim? Bekir Bozdağ mı, Recep Tayyip Erdoğan mı? Sen Türkiye'nin cumhurbaşkanlığına mı adaysın yoksa başbakan yardımcılığı, hükümet sözcülüğüne mi adaysın?"


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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ

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