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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "(Yunanistan'ın darbeci askerlerle ilgili yaklaşımı) Komşuluk hukukuna ve aramızdaki uluslararası hukuka aykırı bu yaklaşımlardan fevkalade rahatsısız. Türkiye, Yunanistan'ın yaptığı bu işleri, aldığı bu tutumu not etmekt

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 11:52 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "(Yunanistan'ın darbeci askerlerle ilgili yaklaşımı) Komşuluk hukukuna ve aramızdaki uluslararası hukuka aykırı bu yaklaşımlardan fevkalade rahatsısız. Türkiye, Yunanistan'ın yaptığı bu işleri, aldığı bu tutumu not etmektedir. Bunları Türkiye'nin not ettiğini Yunanistan'ın bilmesinde fayda vardır. Konunun NATO ile bir alakası yoktur."


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Anahtar Kelimeler:
Bekir Bozdağ darbeci askerler Yunanistan

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