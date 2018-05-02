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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(11. Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamaları) Benim hissiyatım, fevkalade büyük bir yanlış yapmıştır. Siyaseten belki bir siyasinin yapabileceği en büyük hataları hem de itiraflarıyla beraber perçinlemiştir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2018 10:31 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(11. Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamaları) Benim hissiyatım, fevkalade büyük bir yanlış yapmıştır. Siyaseten belki bir siyasinin yapabileceği en büyük hataları hem de itiraflarıyla beraber perçinlemiştir."


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