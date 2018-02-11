Başbakan Yardımcısı Bozdağ: (2)

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Siviller konusunda Türkiye'yi uyaranlar, Türkiye'nin sivillere verdiği değeri ve sivilleri koruma konusundaki hassasiyetini görmek zorundadırlar. 3,5 milyon Suriyeliden bazılarını almamak için tel örgüler örenler, referandum yapanlar, 3,5 milyon Suriyeliyi bağrına basan Türk milletini ve devletini sivil katliamı yapmakla suçlayamazlar. Bizim geçmişimizle bugünümüz de aktır, paktır yarınımız da öyle olacaktır." dedi. Bozdağ, Aksaray Endüstri Meslek Lisesi konferans salonunda düzenlenen, AK Parti Aksaray İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı'nda bölgede yaşayan sivillerin zarar görmemesini istediklerini söyledi. Fırat Kalkanı Harekatı'nda sivil halkın zarar görmemesi için hassasiyet gösterdiklerini anımsatan Bozdağ, şöyle konuştu: "Fırat Kalkanı Harekatı'nda siviller zarar görmesin diye kılı kırk yardık. Şimdi burada da siviller zarar görmesin diye aynı hassasiyetteyiz. Türkiye'nin kaygı ve endişeleri ortadan kalkıncaya kadar da bu harekat sürdürülecektir. Afrin'e siviller zarar görmesin, başka şehitlerimiz olmasın gerekçesini göstererek 'Girme' diyenler esasında buradaki teröristlere dokunmayın diyenlerdir. 'Bırakın buradaki terör örgütleri varlığını sürdürsün' diyenlerdir. 'Türkiye, burada tehdit altında kalmaya devam etsin' diyenlerdir. Böyle bir şey olabilir mi? Dünyanın hangi ülkesi kendi varlığını ve birliğini tehdit eden böyle bir terör örgütüne yaşama hakkı verir. Hiçbiri vermez. Türkiye de vermeyecektir, bu noktada da üzerine düşeni yapacaktır."

- "Algı operasyoncularına karşı uyanık, dikkatli olalım" Bozdağ, Türkiye'nin şu an büyük bir algı operasyonuyla mücadele ettiğini, bu duruma karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini aktardı. Algı operasyonunun özellikle Batı medyası ve sosyal medya alanlarında yapıldığına işaret eden Bozdağ, şöyle devam etti: "Batı medyasında, sosyal medyada başka alanlarda olmamış olayları olmuş gibi, tarihte olmuş hadiselerin fotoğraflarını görüntülerini adeta yeni olmuş gibi sosyal medyadan ve uluslararası medyadan servis eden terör örgütü mensuplarını görüyoruz. Bazı medyalar bu görüntüleri kendileri oluşturup servis ediyor, bazıları teröristlerden alıp servis ediyor. Türkiye'nin aleyhine kirli iftiralardan oluşan bir haber geldiği zaman bunun iftira olduğunu bile bile yayınlamaktan çekinmiyorlar. Buradan söylüyoruz, bu iftiracılara karşı, algı operasyoncularına karşı uyanık, dikkatli olalım." dedi. Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeliye misafirperverlik yaptığını, bunu yapan başka bir ülkenin dünyada bulunmadığını ifade eden Bozdağ, şunları kaydetti:

"Biz 3,5 milyon Suriyeliyi Türkiye'de ağırlıyoruz, kalkmışlar utanmadan, arlanmadan 'Kaçan Suriyelilere Türk askeri sınırdan Türkiye'ye gelmesin diye kurşun atıyor' deniliyor. Bak siz o hainlere, alçaklara. Biz kucak açmışız, ülkemize almışız ama verdikleri haber bu türden haberler. Siviller konusunda Türkiye'yi uyaranlar, Türkiye'nin sivillere verdiği değeri ve sivilleri koruma konusundaki hassasiyetini görmek zorundadırlar. 3,5 milyon Suriyeliden bazılarını almamak için tel örgüler örenler, referandum yapanlar, 3,5 milyon Suriyeliyi bağrına basan Türk milletini ve devletini sivil katliamı yapmakla suçlayamazlar. Bizim geçmişimizle bugünümüz de aktır, paktır yarınımız da öyle olacaktır." Bozdağ, bazı çevrelerin Türkiye'yi terör örgütü DEAŞ'a yardım ediyor gibi göstermek istediğini, bunu yapanların millet nezdinde bilindiğini vurgulayarak, şunları söyledi: "Bunu yapanların birincisi FETÖ. Bu örgütü besleyenler, ona ciro ettiler, talimat verdiler. Yargı elinizde, ordu elinizde falan elinizde mahkeme kararıyla Türkiye'nin DEAŞ terör örgütüne yardım ettiğini ispatlama görevi verdiler ve bu alçaklar bu hainler yularını elinde tutanlara hizmet için ne yaptılar? MİT tırları operasyonu yaptılar. 'Türkiye DEAŞ terör örgütüne yardım ediyor' dediler. Bunu PKK, PYD, YPG ve Türkiye ve Türk milleti düşmanlığında yarış yapan uluslararası alandaki bazı sivil toplum kuruluşundaki bazı medyalar ve istihbarat örgütleri diyor. Peki Türkiye'de terör örgütlerinin dışında kim diyor, CHP diyor. Yazıklar olsun. Bütün bu milletin canına, varlığına, birliğine, dirliğine kasteden terör örgütleri bunu diyor, Türkiye'nin düşmanı devletler veya uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları, medyalar bunu diyor ama Türkiye'de de ana muhalefet partisi ve onunlar beraber hareket eden bazı çevreler benzer şeyleri söylüyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ama maalesef biz bunu yaşıyoruz."