Başbakan Yardımcısı Bozdağ:

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm'ün yakalanmasına ilişkin, "Hem Dışişleri, hem İçişleri Bakanlığımız hem de Adalet Bakanlığımız, iade süreciyle ilgili Türkiye'nin üzerine düşenleri yapma konusundaki çalışmaları sürdürüyor." dedi.

Bozdağ, Yozgat Valiliği'ni ziyaretinin ardından çıkışta gazetecilerin, Müslüm'ün, Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanmasından sonra Türkiye'ye iadesiyle ilgili son durumu sorması üzerine, PYD terör örgütü ele başı Salih Müslüm'ün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar üzerine aranan kişilerden olduğunu belirtti.

Müslüm hakkında yakalama kararı çıkarıldığını anımsatan Bozdağ, şunları söyledi:

"Son günlerde kendisinin Çekya'da bir otelde kaldığına dair bilgiler gelince Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığımız, Çekya İnterpolu ile irtibata geçerek, bu terörist başının yakalaması ve Türkiye'ye iadesini talep etmiştir. Bu çerçevede de ilgili kişi yakalanmıştır, şu anda gözaltındadır. Hem Dışişleri, hem İçişleri Bakanlığımız hem de Adalet Bakanlığımız, iade süreciyle ilgili Türkiye'nin üzerine düşenleri yapma konusundaki çalışmaları sürdürüyor. Dışişleri Bakanımız belki görüşmüştür, belki şu anda görüşüyordur. Çekya Dışişleri Bakanı'yla da bu konuyu görüşecektir. Bizim dileğimiz, bunun Türkiye'ye iade edilmesidir. Bildiğiniz gibi hem Türkiye hem Çekya, Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi'ne taraftır. Dolayısıyla aramızdaki hukuk da bunun gözaltına alınması ve iade evrakları gelene kadar tutuklu kalması ve ondan sonra durumun değerlendirilmesidir. Adalet Bakanlığı iade evraklarını hem İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, hep beraber çok kısa sürede oraya intikal ettirip bu konudaki kararın süratle çıkmasına yardımcı olacaklardır. Bizim Prag Büyükelçimiz de Türkiye'nin bu konudaki talebini de ilgililere ayrıca iletmiştir. Süreci biz de yakinen takip ediyoruz."