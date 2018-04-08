Başbakan Yardımcısı Bozdağ: “Afrin zaferi Kılıçdaroğlu’nun ayarını da asabını da bozmuştur”

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun Hatay’a giden sanatçılara yönelik eleştirilerine ilişkin, “Öyle gözüküyor ki Afrin zaferi Kılıçdaroğlu’nun ayarını da asabını da bozmuştur” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Hatay’a Mehmetçik’e moral vermek için giden sanatçıları eleştiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Yozgat’tan cevap verdi. Bozdağ, “TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında elde ettiği başarı milletimizin, ordumuzun ve hepimizin ortak başarısıdır. Buna sevinmek bundan gurur duymak Mehmetçiğimize bu nedenle teşekkür etmek hepimizin boynunun borcudur. Bir zafer elde edilmiş buna sevinmeyecek miyiz? Ülkenin cumhurbaşkanı, ülkenin sanatçıları, siyasetçileri, vatandaşlarımız TSK’nın elde ettiği büyük bir başarı karşısında sevinç duyması kadar doğal bir şey olamaz. Onlara teşekkür etmesi kadar doğal bir şey olamaz. Öyle gözüküyor ki Afrin zaferi Kıılıçdaroğlu’nun ayarını bozmuştur. Asabını da bozmuştur. Bildiğiniz gibi cumhurbaşkanımız harekatın başladığı ilk günlerde yine Hatay’a gitmişti o zaman ben de yanındaydım. O zaman da askeri kıyafet giymişti. Ama o zaman çıkıp her hangi bir açıklama yapıp cumhurbaşkanımızı eleştirmediler. Ama şimdi başka açıklamalar yapıyorlar. Ben çağrıda bulunuyorum sayın Kılıçdaroğlu’na. Siz neden Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiğimizi tebrik için onların yanına gitmiyorsunuz? Neden onlara teşekkürlerinizi gidip yanlarında ifade etmiyorsunuz? Neden siz de gidip o kamuflajı giyip bu milletin ordu millet olduğunu bir kez de siz göstermiyorsunuz? Belli ki Afrin’in düşmesinden CHP Türk milletinin kahir ekseriyeti gibi bir memnuniyet içinde değildir. Bu onun dışa vurumudur” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun Mehmetçik’e desteğe giden sanatçılara teşekkür etmesi gerektiğini söyleyen Bozdağ, “Sanatçılarımızın yaptığı şey onur duyulacak şeydir. Şehitlerimize saygıdır. Çünkü bu zafer şehitlerimizin ve gazilerimiz kanlarıyla elde edilmiş bir zaferdir. Sanatçıların gidip bu zaferi elde eden Mehmetçik’e teşekkür etmesi ancak onlara teşekkür etmeyi gerektirir. Hakaret etmeyi değil. Ama onlar sanatçı tanımını da değiştirdiler. Uzun bir zamandır onların gözünde sanatçı sayın cumhurbaşkanımıza hakaret ve küfür etmede zirve yapıyorsa sanatçıdır. Terör seviciliği bunların yaptığı gibi yapıyorsa o da sanatçı, gezi de gezicilere destek veriyorsa o da sanatçı. Başka tür Türkiye’nin aleyhine iş ve işlem yapıyorsa destek veriyorsa o da sanatçı. Cumhurbaşkanımıza nefrette ve düşmanlıkta ittifak ediyorsa o da sanatçı. Bunları yapmıyorlarsa devletin başındaki cumhurbaşkanına saygı duyuyorsa ve ya seviyorlar ve bunu da gösteriyorlarsa onlar hakareti hak eden insan konumuna düşüyor. Bu kutuplaştırıcı hastalıklı anlayışı reddediyoruz. Sanatçılar milletin ortak değeridir. Onlara sahip çıkmak siyasetin ortak görevidir. Sayın Kılıçdaroğlu ister sahip çıksın ister çıkmasın bu millet sanatçılarını baş tacı etmeye devam edecektir. Ben sanatçılarımızı buradan bir kez daha kutluyorum. Onlar teröristlerin değil Mehmetçik’in yanında olmuşlardır. Onlar bu ülkeyi bölmek isteyenlerin değil bu ülkenin bölünmesine engel olanların yanında olmuşlardır” şeklinde konuştu.