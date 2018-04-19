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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Aleni olmak lazım. İttifakı HDP ile yapıyorsan açıkça yap. Şu anda hepimiz çok net biliyoruz ki HDP ile CHP'nin oyları, ister ittifak yapsınlar ister yapmasınlar, aynı adayda birleşecek."

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 10:47 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Aleni olmak lazım. İttifakı HDP ile yapıyorsan açıkça yap. Şu anda hepimiz çok net biliyoruz ki HDP ile CHP'nin oyları, ister ittifak yapsınlar ister yapmasınlar, aynı adayda birleşecek."

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