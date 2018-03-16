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Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "AP’nin bu kararı, Türkiye için yok hükmündedir" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2018 10:52 | Son Güncelleme

IHAAW104616-SIY/16-03-2018 - Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "AP’nin bu kararı, Türkiye için yok hükmündedir" dedi. 16.03.2018 10:46:16 TSI NNNN

IHAAW104616-SIY/16-03-2018

- Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "AP’nin bu kararı, Türkiye için yok hükmündedir" dedi.

16.03.2018 10:46:16 TSI
NNNN

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