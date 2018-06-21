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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Büyükelçiler oy verseydi eminim İnce cumhurbaşkanı olurdu ama Türk milleti oy vereceği için Erdoğan cumhurbaşkanı olacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 15:38 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Büyükelçiler oy verseydi eminim İnce cumhurbaşkanı olurdu ama Türk milleti oy vereceği için Erdoğan cumhurbaşkanı olacak"


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