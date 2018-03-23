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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Cumhurbaşkanı'mızın 'güncelleme' dediği, 'dinde reform' değildir (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2018 21:25 | Son Güncelleme

'TÜRKİYE'NİN İKTİDARINA TALİP NEDEN OLMUYORSUNUZ'?

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Cumhurbaşkanı'mızın 'güncelleme' dediği, 'dinde reform' değildir (2)

'TÜRKİYE'NİN İKTİDARINA TALİP NEDEN OLMUYORSUNUZ'?
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı için bir aday çıkaramadığını ifade ederek, "CHP Türkiye'de iktidar olmak istiyor mu istemiyor mu? O zaman madem istiyorsunuz niye genel başkanınızı Cumhurbaşkanı adayı yaparak Türkiye'nin iktidarına talip olmuyorsunuz?" sorusunu yöneltti.
AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2019'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinen Bozdağ, yeni seçime gittiklerini kaydederek, şöyle konuştu:
"Yine aday çıkaramadılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı adaylığını açıklayamadı. Ama başka partilerin genel başkanları da ben adayım diye çıkıp ortaya deklarasyon yapamıyorlar. Siyaseti niye yapıyoruz iktidar olmak için. İktidar olduktan sonra da planlarımızı, programlarımızı, hayallerimizi milletimiz ve devletimiz için arzu ettiğimiz hedefleri gerçekleştirmek için yapıyoruz. İktidara sahip olmanın bundan sonra tek yolu vardır, Cumhurbaşkanı adayı olmaktır. Cumhurbaşkanlığına aday olmayan veya içinde Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayan bir parti ben Türkiye'yi yönetmeye talip değilim demek istiyor, ben iktidar olmak istemiyorum demek istiyor. Sen iktidar olmak istemiyorsan Türkiye’yi yönetmeye talip değilsen bu millet sana niye oy versin."
'CHP TÜRKİYE'DE İKTİDAR OLMAK İSTİYOR MU İSTEMİYOR MU?'
'CHP Türkiye'de iktidar olmak istiyor mu istemiyor mu?' sorusunu soran Bozdağ, "Türkiye'yi yönetmek istiyor mu, istemiyor mu? O zaman madem istiyorsunuz niye genel başkanınızı Cumhurbaşkanı adayı yaparak Türkiye'nin iktidarına talip olmuyorsunuz. Bakınız söyleyemiyorlar açık açık. Neden söyleyemiyorlar biliyor musunuz? Kendi genel başkanlarını Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığına layık görmedikleri için bunu yapıyorlar. İkide bir konuşuyor, 'Gel diyor televizyona çıkalım. İstediğin kanala çıkalım, istediğin kişiyi moderatör olsun, danışmanlarını da getir seninle bir hesap görelim tartışalım' diyor. Değerli Malatyalıların siyasetin hesap görme yeri sandıktır, siyasette rekabet yeri meydandır. Şimdi adam meydandan kaçıyor, sandıktan kaçıyor, televizyon kutusunun içine girmek istiyor. Tayyip Bey o kutulara sığmaz" şeklinde konuştu.
Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iktidardan Kılıçdaroğlu ve onun çevresindekilerin indirmek istediğini kaydederek, "Cumhurbaşkanımızı Türkiye'nin liderliğinden indirmek isteyen bir dünya var, bir dünyanın istihbarat örgütleri, liderler, ülkeler, hep beraber çalışıyorlar. Tayyip Beyi iktidardan indirelim uzaklaştıralım diyorlar. Ortadoğu'daki, Türkiye'deki, Balkanlardaki, dünyadaki bütün planlarımızı programlarımızı bozuyor istediğiniz her şey istemediğimiz şekilde sonuçlanıyor. Onun için biz ne yapalım dediler. Tayyip Erdoğan'ı gönderelim diyorlar ve darbe yaptılar bütün eli kanlı katillerini taşeron FETÖ terör örgütünü de kullanarak Türkiye'de darbe yaptılar. FETÖ bu darbenin taşeron alçakları, taşeron hainleridir. Başka milletlere, devletlere hizmet edip kendi milletine ihanet eden alçaklar gurubudur. Hep beraber yüklendiler, ne oldu nafile netice alamadılar" diye konuştu.
Kendilerinin yerli ve milli bir ittifak, mutabakat yaptıklarını belirten Bozdağ, "Aziz milletimize, Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli ayrı ayrı deklare ettiler. Bizler de bu deklarasyonun arkasında duruyoruz. Ayrıca Büyük Birlik Partisi bu ittifakın içerisinde yer alacağını ifade etti. Bu ittifakın şekli seçime yakın konuşulacak. Ama şimdi herkes safını belli etmiş durumda. Biz istiyoruz ki yerli ve milli olanlar el ele olsun, kol kola olsun, omuz omuza olsunlar, birlikte aynı istikamete doğru yürüyelim" dedi.
CHP'nin ile HDP'nin gizli ittifak yaptığını kaydeden Bozdağ, "Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti karşılığında olan çevreler daha doğrusu Cumhurbaşkanımıza düşmanlık da yarışmayı ibadetin en büyüğü zanneden zavallı gruplar var. Onları tek tatmin eden şey Tayyip beye zarar verdik mi kendilerini dünyanın en mutlu insanları zannediyorlar. Yaptıkları şey hiç Türkiye'ye zarar veriyor Devlete zarar veriyor Hiç umurlarında değil yeter ki Tayyip Bey bu işten azıcık zarar görsün keyiflerinden dört köşe oluyorlar. Ben bunlara Zavallı diyorum Kendini çok akıllı zanneden ancak akılları hiçbir şeye yetmeyen zavallılar bunlar. Çünkü dürüst değiller perde arkasından konuşuyorlar HDP de ile perdenin önünde ittifaktan çekiniyorlar Çünkü HDP ile ittifak PKK ile ittifak anlamına gelir. Çünkü PKK'nın sözcüsü bunlar. Şimdi bunu yapsın yiğitse. Yapmıyor neden milleti aldatacak bak biz milli HDP ile ittifak yapmıyoruz diye ama cümle alem biliyorlar ki HDP ile aynı yolda kol kola yan yana yürüyorsunuz. Burada Saadet Partisi ile ilgili de bir şeyin altını çizmekte fayda görüyorum. Saadet Partisi'nin tabanı bizim kardeşlerimizden oluşuyor, tepesindekilerde e bizim kardeşlerimiz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız görüştü, Cumhurbaşkanımızın adına bir arkadaşımız görüştüğü. Arzu ediyoruz ki yerli ve milli olan ittifaktan bu kardeşlerimizde yer alsın. Çünkü onların yeri burası, doğru yer burası. Ama maalesef Saadet Partisi'nin tepesi şu anda bu ittifakta yer alacak bir eylem ve söylem içinde değil, farklı bir noktada duruyorlar" diye konuştu.

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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Cumhurbaşkanı'mızın 'güncelleme' dediği, 'dinde reform' değildir (2)Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Cumhurbaşkanı'mızın 'güncelleme' dediği, 'dinde reform' değildir (2)Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Cumhurbaşkanı'mızın 'güncelleme' dediği, 'dinde reform' değildir (2)Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Cumhurbaşkanı'mızın 'güncelleme' dediği, 'dinde reform' değildir (2)

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