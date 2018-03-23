Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Cumhurbaşkanı'mızın 'güncelleme' dediği, 'dinde reform' değildir (2)

'TÜRKİYE'NİN İKTİDARINA TALİP NEDEN OLMUYORSUNUZ'? Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı için bir aday çıkaramadığını ifade ederek, "CHP Türkiye'de iktidar olmak istiyor mu istemiyor mu? O zaman madem istiyorsunuz niye genel başkanınızı Cumhurbaşkanı adayı yaparak Türkiye'nin iktidarına talip olmuyorsunuz?" sorusunu yöneltti. AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2019'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinen Bozdağ, yeni seçime gittiklerini kaydederek, şöyle konuştu: "Yine aday çıkaramadılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı adaylığını açıklayamadı. Ama başka partilerin genel başkanları da ben adayım diye çıkıp ortaya deklarasyon yapamıyorlar. Siyaseti niye yapıyoruz iktidar olmak için. İktidar olduktan sonra da planlarımızı, programlarımızı, hayallerimizi milletimiz ve devletimiz için arzu ettiğimiz hedefleri gerçekleştirmek için yapıyoruz. İktidara sahip olmanın bundan sonra tek yolu vardır, Cumhurbaşkanı adayı olmaktır. Cumhurbaşkanlığına aday olmayan veya içinde Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayan bir parti ben Türkiye'yi yönetmeye talip değilim demek istiyor, ben iktidar olmak istemiyorum demek istiyor. Sen iktidar olmak istemiyorsan Türkiye’yi yönetmeye talip değilsen bu millet sana niye oy versin."

'CHP TÜRKİYE'DE İKTİDAR OLMAK İSTİYOR MU İSTEMİYOR MU?' 'CHP Türkiye'de iktidar olmak istiyor mu istemiyor mu?' sorusunu soran Bozdağ, "Türkiye'yi yönetmek istiyor mu, istemiyor mu? O zaman madem istiyorsunuz niye genel başkanınızı Cumhurbaşkanı adayı yaparak Türkiye'nin iktidarına talip olmuyorsunuz. Bakınız söyleyemiyorlar açık açık. Neden söyleyemiyorlar biliyor musunuz? Kendi genel başkanlarını Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığına layık görmedikleri için bunu yapıyorlar. İkide bir konuşuyor, 'Gel diyor televizyona çıkalım. İstediğin kanala çıkalım, istediğin kişiyi moderatör olsun, danışmanlarını da getir seninle bir hesap görelim tartışalım' diyor. Değerli Malatyalıların siyasetin hesap görme yeri sandıktır, siyasette rekabet yeri meydandır. Şimdi adam meydandan kaçıyor, sandıktan kaçıyor, televizyon kutusunun içine girmek istiyor. Tayyip Bey o kutulara sığmaz" şeklinde konuştu. Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iktidardan Kılıçdaroğlu ve onun çevresindekilerin indirmek istediğini kaydederek, "Cumhurbaşkanımızı Türkiye'nin liderliğinden indirmek isteyen bir dünya var, bir dünyanın istihbarat örgütleri, liderler, ülkeler, hep beraber çalışıyorlar. Tayyip Beyi iktidardan indirelim uzaklaştıralım diyorlar. Ortadoğu'daki, Türkiye'deki, Balkanlardaki, dünyadaki bütün planlarımızı programlarımızı bozuyor istediğiniz her şey istemediğimiz şekilde sonuçlanıyor. Onun için biz ne yapalım dediler. Tayyip Erdoğan'ı gönderelim diyorlar ve darbe yaptılar bütün eli kanlı katillerini taşeron FETÖ terör örgütünü de kullanarak Türkiye'de darbe yaptılar. FETÖ bu darbenin taşeron alçakları, taşeron hainleridir. Başka milletlere, devletlere hizmet edip kendi milletine ihanet eden alçaklar gurubudur. Hep beraber yüklendiler, ne oldu nafile netice alamadılar" diye konuştu.