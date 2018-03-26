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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: “Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın önümüzdeki günlerde ABD’ye gidecek”

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2018 21:19 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Türk Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın önümüzdeki günlerde ABD’ye gidecektir.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Türk Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın önümüzdeki günlerde ABD’ye gidecektir. Bununla ilgili henüz bir tarih netleşmesi yok ama bu hafta sonuna doğru olabilir ya da önümüzdeki hafta başı gitmesi söz konusu” dedi.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamada bulundu. ABD ile Türkiye arasındaki 3’lü mekanizma görüşmelerine ilişkin sorulan bir soruyu yanıtlayan Bozdağ, “Bildiğiniz gibi ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye’ye geldi. Hem Cumhurbaşkanımızla, hem Dışişleri Bakanımızla kapsamlı görüşmeler yapıldı. Arkasından ortak mekanizmalar kurulması kararlaştırıldı ve bu mekanizmalardan ilki de 08, 09 Mart tarihlerinde toplantısını Washington’da gerçekleştirdi. Arkasından, 19 Mart’ta Tillerson ile Çavuşoğlu’nun Washington’da bir araya gelmesiyle bu toplantıda konuşulan konulara son şeklini vermesi bekleniyordu. Ancak, Tillerson’un görevden alınması nedeniyle bu görüşme gerçekleşmedi. Bunun üzerine yeni Bakan göreve başlayıncaya kadar konunun olgunlaştırılması açısından, Türkiye Dışişleri Bakanı Müsteşarı ile ABD Dışişleri Müsteşarının veya Bakan Yardımcısının konuları bir ele alınmasında fayda olduğu karşılıklı olarak teyit edildi ve Türk Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın önümüzdeki günlerde ABD’ye gidecektir. Bununla ilgili henüz bir tarih netleşmesi yok ama bu hafta sonuna doğru olabilir ya da önümüzdeki hafta başı gitmesi söz konusu. Bunu bu açıdan ifade etmek isterim” cevabını verdi.

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