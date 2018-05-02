Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken kare!
Erdoğan ve Gül bir araya mı geliyor?
Takside ‘uzun mesafe’ krizi kapıda
5 kişinin yaralandığı kaza ‘şaka’ değil taciz çıktı
Bu olay Ankara'da yaşandı! 71 bin adet taş atıp çaya girdiler
İntiharını sosyal medyadan canlı yayınladı
Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan’dan grev çağrısı
Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü
Hindistan'da yılan tarafından sokulan kadını doktora götürmek yerine hayvan dışkısına gömdüler!
104 yaşındaki adam 'Çok yaşadım' dedi, gözünü kırpmadan öldürülmeyi istedi
Şaşırıp kaldık: Siri, ‘Anne’ dediğinizde küfür etmeye başlıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum