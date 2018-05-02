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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(Dört partinin ittifak kararı) 'Cumhurbaşkanı seçiminde artık netice alamayacağımız anlaşıldı, bari parlamentoda hatırı sayılır bir çoğunluk elde edelim de cumhurbaşkanının yukarıda elini ayağını bağlı tutalım' diye Türkiye'ni

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2018 10:26 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(Dört partinin ittifak kararı) 'Cumhurbaşkanı seçiminde artık netice alamayacağımız anlaşıldı, bari parlamentoda hatırı sayılır bir çoğunluk elde edelim de cumhurbaşkanının yukarıda elini ayağını bağlı tutalım' diye Türkiye'nin önünü kesme ittifakı bu noktada. Onun için bunların Cumhurbaşkanımıza karşı olan nefretleri, kinleri akıllarını başından almış, ne yaptıklarını pek bilmiyorlar."


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