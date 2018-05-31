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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "İnce'nin seçim beyannamesi kendisini yalanlıyor. 'Meslek eğitimini, kesintisiz eğitimin sonrasında başlatacağız' diyor. Bunun anlamı nedir, 'İmam Hatiplerin orta kısmını kapatacağız' demektir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 13:42 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "İnce'nin seçim beyannamesi kendisini yalanlıyor. 'Meslek eğitimini, kesintisiz eğitimin sonrasında başlatacağız' diyor. Bunun anlamı nedir, 'İmam Hatiplerin orta kısmını kapatacağız' demektir."


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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ

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