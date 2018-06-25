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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "İrade çok açık, OHAL'in kaldırılması iradesi var ve bu iradenin çerçevesi, zamanı belirlenecek, ona göre adım atacağız."

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 14:39 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "İrade çok açık, OHAL'in kaldırılması iradesi var ve bu iradenin çerçevesi, zamanı belirlenecek, ona göre adım atacağız."


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