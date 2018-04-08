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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(Kemal Kılıçdaroğlu) Maalesef her zaman olduğu gibi yalan söylemekte son vites yola devam ediyor. Bu gidişle çok feci bir kaza olacak. Bu kadar yalanı bu yollar da duble yollar da kaldırmaz, otoban da kaldırmaz, Türk milleti h

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 11:29 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(Kemal Kılıçdaroğlu) Maalesef her zaman olduğu gibi yalan söylemekte son vites yola devam ediyor. Bu gidişle çok feci bir kaza olacak. Bu kadar yalanı bu yollar da duble yollar da kaldırmaz, otoban da kaldırmaz, Türk milleti hiç kaldırmaz."

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Bekir Bozdağ Kemal Kılıçdaroğlu Yozgat

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