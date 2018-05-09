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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Kendinizi fazla yormayın. İktidarın yolu Twitter'ın desteklerinden veya sosyal medyanın yalanlarıdan geçmiyor. Sandıktan geçiyor."

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2018 14:17 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Kendinizi fazla yormayın. İktidarın yolu Twitter'ın desteklerinden veya sosyal medyanın yalanlarıdan geçmiyor. Sandıktan geçiyor."


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