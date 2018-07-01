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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(Küçük Eylül'ün öldürülmesi) Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız."

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.07.2018 10:50 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(Küçük Eylül'ün öldürülmesi) Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız."


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