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Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Malatya'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2018 17:58 | Son Güncelleme

Bozdağ, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Bozdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve diğer ilgililerle Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a ziyarette bulundu.

Çakır'dan belediyenin hizmetleri ve kentle ilgili brifing alan Bozdağ, yaptığı konuşmada, Çakır'ın kente yakışır güzellikteki çok büyük hizmetlerin altına imza attığını söyledi.

Malatya'ya her gelişinde kentteki büyük değişimi ve gelişimi gördüğünü anlatan Bozdağ, şunları dile getirdi:

"Onun için başkanımı yaptığı başarılı hizmetlerden dolayı gönülden tebrik ediyorum. Ulu Cami fikri başkanımıza ait, ben sadece başkanı suya ittim, inşallah bundan sonra başkan gereğini yapacak. Malatya'ya hakikaten büyükşehir olmanın gereği bir ulu mabet yakışır, inşallah o da kazandırılacaktır. Belediye başkanımızı ve çalışma arkadaşlarını kutluyor ve tebrik ediyorum. Malatya'nın büyükşehir olmasından sonraki dönemde yeni bir anlayışla Malatya'nın tamamını kucaklayan güzel işler yaptılar.

Allah yardımcıları olsun, bundan sonra da başarılar diliyorum. 2019'da da Malatyalılar eminim ki bu başarıyı takdir edeceklerdir."

Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır, Bozdağ'a kristal kayısı, semaver ve Malatya kayısısı hediye etti.

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