Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Milletimiz, kadına ve kadının hukukuna en büyük değeri vermektedir. Dinimiz, medeniyetimiz, kültürümüz ve milletimizin kadına ve kadının hukukuna verdiği bu kıymeti eylem ve söylemleriyle tahrife yeltenen bazı zavallıların varlığı ve saçmalıkları asla değiştirmez, değiştiremez” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bozdağ mesajında, “Bütün kadınları saygıyla selamlıyor, ana, eş, evlat, kardeş, varlık nedenimiz ve insanlığın en büyük mimarı olan kadınlarımızın Kadınlar Günü’nü kutluyorum. ‘Cennet, annelerin ayakları altındadır’ diyen Peygamberimizin tebliğ ettiği İslam, vatanımıza ‘Anadolu’, toprağımıza ‘toprak ana’ ve devletimize ‘devlet ana’ diyen medeniyet ve kültür anlayışımız, bu ruhu yaşatan milletimiz, kadına ve kadının hukukuna en büyük değeri vermektedir. Dinimiz, medeniyetimiz, kültürümüz ve milletimizin kadına ve kadının hukukuna verdiği bu kıymeti eylem ve söylemleriyle tahrife yeltenen bazı zavallıların varlığı ve saçmalıkları asla değiştirmez, değiştiremez. Kadınlar arasındaki ayrımcılığa son veren, kadınlarımızın önündeki engelleri kaldıran, kadınlar için pozitif ayrımcılığı anayasaya koyan, kadınlarımız lehine pek çok adım atan AK Parti’nin kurduğu Cumhuriyet hükümetleri, bundan sonra da kadınlar için çalışmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.