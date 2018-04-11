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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(MİT'in yurt dışı operasyonları) Bu sadece Gabon'la veya Kosova'yla sınırlı bir şey değildir. Teröristlerin olduğu her yerde devam eden bir mücadeledir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 15:23 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(MİT'in yurt dışı operasyonları) Bu sadece Gabon'la veya Kosova'yla sınırlı bir şey değildir. Teröristlerin olduğu her yerde devam eden bir mücadeledir."

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