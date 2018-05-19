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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşının iade sürecine ilişkin iddiaları) Sayın İnce, sizi hukukçu vekilleriniz ve güvendiğiniz hukukçularla Adalet Bakanlığına bizzat belgeleri görmeye ve incelemeye davet ediyorum. Umarım evrakı gör

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.05.2018 13:52 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşının iade sürecine ilişkin iddiaları) Sayın İnce, sizi hukukçu vekilleriniz ve güvendiğiniz hukukçularla Adalet Bakanlığına bizzat belgeleri görmeye ve incelemeye davet ediyorum. Umarım evrakı görüp inceledikten sonra özür dileme erdemini gösterirsiniz."


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