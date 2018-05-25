HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Muharrem İnce'nin mitingleri ve diğer faaliyetlerine, TRT ekranlarında, 4 saat 42 dakika yer vermiştir. İnce meydanlarda konuşacak sözü olmadığı için TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor."

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.05.2018 21:22 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Muharrem İnce'nin mitingleri ve diğer faaliyetlerine, TRT ekranlarında, 4 saat 42 dakika yer vermiştir. İnce meydanlarda konuşacak sözü olmadığı için TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor."


PARTNERHem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı!Hem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı!
Bakan Eroğlu: Atma Muharrem atma, bisiklete binmeye devam et (2)Bakan Eroğlu: Atma Muharrem atma, bisiklete binmeye devam et (2)
Bakan Tüfenkci: Vatanın, milletin yoksa dolarların da anlamı yokBakan Tüfenkci: Vatanın, milletin yoksa dolarların da anlamı yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bekir Bozdağ

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca'dan bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca'dan bedelli askerlik açıklaması

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam

Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti

Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti

AK Partili Hamza Dağ: İzmir'de birinci parti çıkacağız

AK Partili Hamza Dağ: İzmir'de birinci parti çıkacağız

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

Soyadını Erdoğan yaptı, AK Parti'den aday gösterildi

Soyadını Erdoğan yaptı, AK Parti'den aday gösterildi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Bakanlar Kurulu'nda büyük değişim

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Bakanlar Kurulu'nda büyük değişim

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.