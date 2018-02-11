Başbakan Yardımcısı Bozdağ Nevşehir'de: (1)

NEVŞEHİR (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Artık Türkiye'yi sınamaktan ve sabrını test etmekten vazgeçin. Türkiye'yi iknaya gelmeyin. Gidin eğittiğiniz donattığınız silah verdiğiniz lojistik destek sağladığınız terör örgütleri ile ilgilenin onlara verdiğinizi silahları toplayın bir daha vermeyin, 'Türkiye’ye karşı terörist eylem yapmayın' deyin." dedi.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen, AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Olağan Genel Kurulunda konuşan Bozdağ, ABD'li yetkililerin Türkiye'ye ikna için gelmemeleri, terör örgütüne verilen silahların toplanması için çalışma yapmaları gerektiğini belirtti.

Bazı ABD'li askerlerin de teröristlerle fotoğraf çektirdiğini ve bunu paylaştığına dikkati çeken Bozdağ, bu paylaşımların Türkiye'ye aba altından sopa göstermek olduğunu ifade etti.

Bozdağ şöyle konuştu:

"Artık Türkiye'yi sınamaktan ve sabrını test etmekten vazgeçin. Türkiye'yi iknaya gelmeyin. Gidin eğittiğiniz, donattığınız, silah verdiğiniz, lojistik destek sağladığınız terör örgütleri ile ilgilenin, onlara verdiğinizi silahları toplayın, bir daha vermeyin, 'Türkiye’ye karşı terörist eylem yapmayın' deyin. Bazı ABD askerleri PYD'li teröristlerle foto paylaşıp açıklama yapıyor. Bunlar bizi tanımıyor, aba altından sopa gösteriyor. Türkiye aba altından da üstünden de sopa gösterilecek bir ülke değildir. Dün de değildi, bugün de değildir, yarın da olmayacaktır.

Artık Türkiye'yi oyalamaktan vazgeçin."