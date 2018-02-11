Başbakan Yardımcısı Bozdağ Nevşehir'de: (2)

NEVŞEHİR (AA) - Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "ABD'nin kendi sınırlarında Amerika'yı bölmeye çalışan bir terörist örgüt, kurduğu yavru terör örgütleriyle orada bir devletleşme yoluna gitse, Türkiye de o terör örgütüne silah vererek, eğitim vererek donatsa destek olsa ABD devleti ve halkı buna nasıl bakar?" dedi.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Olağan Genel Kurulunda konuşan Bozdağ, Türkiye’nin sınırlarının yanı başında bir terör devleti kurulmasına izin vermeyeceğini ifade etti.

Bozdağ, Afrin’de yürütülen harekatın amacının terörist unsurları etkisiz hale getirmekten öte bölgedeki küresel planları yok etme ve terörün devletleşme projesine son verme harekatı olduğunu vurguladı.

Bozdağ, şöyle konuştu:

"Türkiye yanı başında PKK terör örgütünün devletleşmesine, sınırının 411 kilometresinde bir terör yapılanması oluşmasına ve oradan sınırının içindeki vatandaşlarının can ve mal emniyetinin tehdit edilmesine, gelecekte de ülkenin daha büyük belalarla karşı karşıya gelmesine göz yumamaz. Bu harekat Afrin'e dönük bir harekattır ama sadece teröristleri etkisiz hale getirmekle sınırlı değildir. Bölgedeki küresel planları yok etme harekatıdır. Terör yapılanmasına, terörün devletleşmesi projesine son verme harekatıdır. Sınırımızın güvenliğini, ülkemizin toprak bütünlüğünü, milletimizi ve devletimizi koruma ve kollama harekatıdır. Onun için bunu farklı bir noktaya kimsenin çekmeye hakkı yoktur. ABD'nin kendi sınırlarında Amerika'yı bölmeye çalışan bir terörist örgüt, kurduğu yavru terör örgütleriyle orada bir devletleşme yoluna gitse, Türkiye de o terör örgütüne silah vererek, eğitim vererek donatsa destek olsa ABD devleti ve halkı buna nasıl bakar?"