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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "OHAL'de terör örgütleri ve teröristler dışında hiçbir vatandaşımızın hayatında bugüne kadar değişiklik olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Herkes hak ve hürriyetlerini herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan kullanabilme

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 11:03 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "OHAL'de terör örgütleri ve teröristler dışında hiçbir vatandaşımızın hayatında bugüne kadar değişiklik olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Herkes hak ve hürriyetlerini herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan kullanabilmektedir. Sıkıntı yaşayanlar olduğunda bunun üzerine OHAL olsa da olmasa da gidecektir. O yüzden şimdiden seçim yenilgisine bahane arayışı olarak ben bunu görüyorum."

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