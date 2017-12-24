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Başbakan Yardımcısı Bozdağ Şanlıurfa’da

POLİTİKA HABERLERİ | 24.12.2017 13:12 | Son Güncelleme 56 dakika önce

ŞANLIURFA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, partisinin Ceylanpınar ve Siverek ilçe kongrelerine katılmak için Şanlıurfa'ya geldi.

Kente gelen Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ı; Gap Havaalanında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti milletvekilleri Kasım Gülpınar, Mehmet Ali Cevheri ve Mahmut Kaçar ile partililer ve bürokratlar karşıladı. Uzun araç konvoyu eşliğinde havaalanından ayrılan Bozdağ, partisinin ilçe kongresine katılmak üzere Ceylanpınar'a hareket etti.

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