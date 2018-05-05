HABER

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Seçimin şu anda bilinmeyeni CHP'deki değişimin nasıl olacağı yönündedir. Çünkü kesinlikle seçim sonucunda CHP'de bir değişim yaşanacaktır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2018 11:24 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Seçimin şu anda bilinmeyeni CHP'deki değişimin nasıl olacağı yönündedir. Çünkü kesinlikle seçim sonucunda CHP'de bir değişim yaşanacaktır."


Gül, Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!Gül, Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!
Resmi Gazete'de yayımlandı! İzinler durdurulduResmi Gazete'de yayımlandı! İzinler durduruldu
Korkutan uyarı: Beklenen büyük depremin ayak sesleriKorkutan uyarı: Beklenen büyük depremin ayak sesleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
GENAR Müdürü Mustafa Şen: Politik uzay-zaman Erdoğan tarafından bükülmüştür

GENAR Müdürü Mustafa Şen: Politik uzay-zaman Erdoğan tarafından bükülmüştür

Avrupa'dan 24 Haziran seçimi uyarısı: Endişeliyiz

Avrupa'dan 24 Haziran seçimi uyarısı: Endişeliyiz

Selahattin Demirtaş'ın daha önce görülmeyen 3 fotoğrafı yayınlandı

Selahattin Demirtaş'ın daha önce görülmeyen 3 fotoğrafı yayınlandı

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce kimdir?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce kimdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.