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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Siyasetçi seçimden kaçmaz. AK Parti olarak seçime hazırız."

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 10:44 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Siyasetçi seçimden kaçmaz. AK Parti olarak seçime hazırız."

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