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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Suriye konusunda Türkiye'nin tutumu nettir. Suriye'de Türkiye, Esed rejimine, kimyasal veya konvansiyonel silah kullanımına, iç çatışmalara, insanların öldürülmesine, insanların yerinden yurdundan edilmesine, DEAŞ, PKK, KCK, P

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 11:53 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Suriye konusunda Türkiye'nin tutumu nettir. Suriye'de Türkiye, Esed rejimine, kimyasal veya konvansiyonel silah kullanımına, iç çatışmalara, insanların öldürülmesine, insanların yerinden yurdundan edilmesine, DEAŞ, PKK, KCK, PYD/YPG dahil bütün terör örgütlerine karşıdır."

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