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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Televizyonlarda din anlatanlara sesleniyorum, kendinizi bu tüccarlara kullandırmayın"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 12:44 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Sahte bal satıyorlar, arasında din anlatıyorlar.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Sahte bal satıyorlar, arasında din anlatıyorlar. Sahte bazı maddeler satıyorlar, arasında başka şeyler anlatıyorlar. Cinsel bazı objeler satıyorlar, arkasından önünden din anlatan insanlar. Buralara çıkıp televizyonlarda din anlatanlara da buradan sesleniyorum, kendinizi bu tüccarlara kullandırmayın" dedi.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Haymana’da düzenlenen 34. İl Müftüleri İstişare Toplantısı’na katıldı. Bozdağ burada yaptığı konuşmada, "Sahte bal satıyorlar, arasında din anlatıyorlar. Sahte bazı maddeler satıyorlar, arasında başka şeyler anlatıyorlar. Cinsel bazı objeler satıyorlar, arkasından önünden din anlatan insanlar. Buralara çıkıp televizyonlarda din anlatanlara da buradan sesleniyorum, kendinizi bu tüccarlara kullandırmayın" ifadelerini kullandı.
Teröristlerin Kur’an-ı Kerim’e patlayıcı tuzaklaması konusunda ise Bozdağ, şunları söyledi:
"Bunlara ’din düşmanı’ dediğimizde bazı zavallılar ayağa kalkıyor, bazı hocalar bunlarla beraber alternatif cuma namazları kılıyor, kıldırıyorlar. Onlara sesleniyorum, bu alternatif cuma namazı kıldırdığınız, önüne geçip durduğunuz alçaklar kitabımız Kur’an-ı Kerim’in içerisine bombaları koyuyorlar, Kur’anları ayaklar altına alıyorlar ve insanları Kur’an’ın içindeki bombalarla şehit ediyorlar."
"Din bir magazin konusu değildir" diyen Bozdağ, "Fazla reyting için kullanılacak bir malzeme hiç değildir. Din fazla tık alma, yarışa girme konusu hiç değildir. Din taraftar toplamak için, şöhret olmak için kullanılamaz ve haksızlığa, ahlaksızlığa kılıf bulmak için de kullanılamaz. Servet edinmek için de kullanılamaz ama maalesef şu anda sosyal medya hesaplarına baktığınızda pek çok şeyi oralarda da görüyoruz" şeklinde konuştu.

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