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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Terör koridoru kurma projesi çökertildi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2018 12:20 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Terör koridoru ve terör devleti kurdurma/kurma projesi çökertildi" dedi.Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "103.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Terör koridoru ve terör devleti kurdurma/kurma projesi çökertildi" dedi.
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "103. yıl önce Çanakkale’yi geçilmez kılan, yedi düveli yenen ruh ve iman sahibi Mehmetçiklerimiz bugün de Afrin’i teröristlerden temizledi; terör örgütlerini ve destekçisi karanlık güçleri bir kez daha yendi, yeni bir destan yazdı. Zeytin Dalı Harekatı ile büyük bir başarı ve zafere imza atan Başkomutanımız/Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, hükümetimize, Genelkurmay Başkanımız Huslusi Akar’a, kuvvet komutanlarımıza, arazide harekatı bizzat yöneten komutanlarımıza ve harekata katılan Mehmetçiklerimize teşekkür ediyoruz" dedi.
"Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehadet mertebesine ulaşan şehitlerimize bir kez daha yüce Allah’tan rahmet; gazilerimize ise acil şifalar diliyoruz" diyen Bozdağ şunları kaydetti:
"Önemli bir aşama geçildi, büyük ve sembol yer Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı. Ancak tuzakların temizlenmesi sürüyor. Ama henüz işimiz bitmedi. Önce Afrin tuzak, bomba ve silahlardan arındırılacak. Sonra Afrin’in ötesindeki Afrin’e bağlı yerler kontrol altına alınacak ve bölge teröristlerden, tuzaklardan, bomba ve diğer silahlardan arındırılacaktır. Terörden arındırılıp kontrol altına alınan yerlerde hayatın normalleşmesi için hızlı adımlar atılacak; alt ve üst yapı imar/ihya edilecek; gıdaya/sağlığa erişimde sorun yaşanmaması için tedbirler artırılacak; yaralar sarılacak; huzur, barış, güven ve istikrar yeniden inşa edilecek. Yani henüz işimiz bitmedi; daha yapacak çok işimiz var. Ama Afrin’de terör ve teröristler bitti; Afrin halkı üzerinde terör örgütünün kurduğu baskı ve zulüm sona erdi. Artık Afrin halkı özgürlük, güvenlik, huzur, barış ve istikrar içinde yaşayacaktır. Terör koridoru ve terör devleti kurdurma/kurma projesi çökertildi."

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