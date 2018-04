Başbakan Yardımcısı Bozdağ: “Terör varlığını sürdürdüğü müddetçe dünyanın her yerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti teröristlerin ensesinde olmaya devam edecektir"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Terör varlığını sürdürdüğü müddetçe dünyanın her yerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti teröristlerin ensesinde olmaya devam edecektir. Devlet bütün imkan ve kabiliyetleriyle bu teröristleri takip etmeye ve ensesinde olmaya devam edecektir. Bu sadece Gabon’la veya Kosova’yla sınırlı bir şey değildir. Teröristlerin olduğu her yerle ilgili, alakalı devam eden bir mücadeledir" dedi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Çankaya Köşkü’nde gerçekleşen kabulde Bozdağ, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da cevapladı. Suriye’deki kimyasal saldırıyla ilgili soru üzerine Bozdağ, Suriye’de büyük bir insanlık dramının yaşandığını belirterek, “Bugüne kadar yüz binlerce Suriyeli hayatını kaybetti. Milyonlarca Suriyeli yerinden, yurdundan edildi. Ve bugün 3,5 milyon Suriyeliye de Türkiye ev sahipliği yapmaktadır. Onları ülkemizde misafir ediyoruz. Biz de Suriye’de yaşanan çatışmaların sona ermesini, sona erdirilmesini istiyoruz. Zira, Suriye PKK, PYD, YPG, KCK, DEAŞ terör örgütlerinin cirit attığı bir alan haline gelmiştir. Bu terör örgütlerine karşı da uluslararası toplumun birlikte mücadele etmesi şarttır. Bazıları bir kısmını terör örgütü kabul ediyor, bazısı kabul etmiyor. Bu da büyük bir çiftte standarttır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye, doğru olan ve hak olanı, hak olan şey ne ise onu bugüne kadar söyledi” Türkiye’nin bu noktadaki tutumunun çok net olduğunu vurgulayan Bozdağ, “Bizim tutumumuz, doğru olan neyse onu yapmaktır. Hak olan neyse ona sahip çıkmak, ona durmaktır. Biz her zaman kimyasal silah kullanmanın yanlış olduğunu, aynı şekilde diğer silahların da sivil ve masum insanlara karşı kullanılmasının da yanlış olduğunu hep söyledik. Burada kimyasal silah kullanılması konusundaki tutumumuz çok nettir. Bizim burada bir bilinmezimiz yoktur. Türkiye, doğru olan ve hak olanı, hak olan şey ne ise onu bugüne kadar söyledi. Bundan sonra da aynı şeyi söyleyecektir. Bizim bu noktadaki duruşumuz bir yanda, öbür yanda bir taraf duruşu değil, biz bir hak duruşu ortaya koyuyoruz burada. Mazlumdan, masumdan, haklıdan yana olan duruşumuzu muhafaza edeceğiz. Uluslararası toplumun Suriye’de yaşanan gerek kimyasal saldırı, gerek diğer konularda birlikte hareket etmesinin çözüme daha büyük katkı yapacağına da biz inanıyoruz. İnşallah uluslararası toplum tüm bu yaşananlardan ders alarak hem uluslararası örgütlerin itibarını korumak, hem uluslararası hukuku korumak, hem altına imza koydukları sözleşme ve kararlara sahip çıkmak adına birlikte bir hareket ortaya koyarlar” açıklamasında bulundu.

FETÖ’ye yönelik yurt dışında MİT’in önemli operasyonlarının olduğunun hatırlatılması üzerine Bozdağ, MİT’in yeniden yapılandırıldığını ve 2014 yılında yapılan yasal değişiklikle MİT’e Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı, Milli Güvenlik Kurulu görev verdiği takdirde yurt dışında milli güvenlikle, terörle mücadeleyle ilgili konularda operasyon yapma yetkisinin verildiğini anlattı. Bozdağ, “Fetullahçı Terör Örgütü ve diğer terör örgütleriyle de operasyonel faaliyeti MİT’in devam etmektedir. Şimdi 19 ülke oldu. 18 ülkeden daha önce söyledik 80 FETÖ’cüyü paketledi Türkiye’ye getirdi. Şimdi de Gabon’dan yeni bazı FETÖ’cü teröristleri MİT paketlemiş durumda. Bu büyük bir başarıdır. O nedenle MİT Müsteşarımız Hakan Fidan başta olmak üzere istihbaratımızın mensuplarını kutluyoruz. Terör varlığını sürdürdüğü müddetçe dünyanın her yerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti teröristlerin ensesinde olmaya devam edecektir. Dünyanın neresinde olursa olsun teröristlere rahat, huzur yoktur. Bütün teröristler FETÖ dahil hepsi eninde sonunda milletin yargısının önüne çıkacaklardır. Devlet bütün imkan ve kabiliyetleriyle bu teröristleri takip etmeye ve ensesinde olmaya devam edecektir. Bu sadece Gabon’la veya Kosova’yla sınırlı bir şey değildir. Teröristlerin olduğu her yerle ilgili alakalı devam eden bir mücadeledir” şeklinde konuştu.