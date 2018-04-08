Başbakan Yardımcısı Bozdağ: “Türkiye’de bulunan Yunanistanlı askerler takas konusu değildir”

Türkiye’de tutuklu bulunan Yunanistanlı askerlerin takas konusu olmadığını belirten Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Bunu biz defalarca söyledik. İster iade etsinler FETÖ’cü darbeci teröristleri ister iade etmesinler, o konu ayrıdır bu konu ayrıdır. Türkiye bağımsız bir devlettir. Yargımız bağımsızdır ve hukuk kuralları içerisinde bu askerlerin yargılaması devam edecektir” dedi.

Yozgat’ta düzenlenen kalkınma ve istihdam konulu toplantıya katılan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Türkiye’de tutuklu bulunan iki Yunan askerini serbest bırakması çağrısına açıklık getirdi. Bozdağ, “Türkiye Yunanistan iki komşu ülke. AK Parti Hükümetleri olarak biz Yunanistan’la olan ilişkilerimizin her geçen gün daha iyi olması için çok ciddi adımlar attık, ciddi mesafeler kat ettik. Ama görüyoruz ki zaman zaman Yunanistan’ın iç siyasetinde kendi halklarından güç devşirmek için Türkiye’ye karşı laf söyleyip prim yapıyor. Kim Türkiye’ye sataşırsa gazetelerde manşet oluyor, öne çıkıyor halkın nezdinde puan topluyor. Öyle anlaşılıyor. Onun için de sürekli Yunanistan ve Türkiye ilişkilerinin aleyhine daha da önemlisi Yunanistan’ın aleyhine olacak şekilde açıklamalar yapıyorlar. Biz hep şunu söylüyoruz. Türkiye hiçbir ülkenin toprağında gözü olan ülke değil. Hem karada hem denizde hiç kimsenin hakkına el uzatma niyeti taşımamaktadır. Ama Türkiye kimseye de karada, denizde, havada kendi devletinin milletinin hukukunu çiğnetmez, el uzattırmaz. Biz bunu defalarca ispatladık. Tarih bunun şahitliğiyle doludur. Türkiye’nin bu konudaki kararlılığını tekrar tekrar test etmenin kimseye faydası yoktur. Hele de Yunanistan’a hiçbir faydası yoktur” dedi.

Türkiye’de tutuklu bulunan Yunanistanlı askerlerin takas konusu olmadığını söyleyen Bozdağ, “Biliyorsunuz 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünü gerçekleştiren FETÖ’cü hainlerin bir kısmı Yunanistan’a kaçtılar ve Yunanistan’ın başbakanı özel görüşmelerde bunların kısa sürede Türkiye’ye iade edileceği söyledi. Ama sonra iade edilmediler. Sonra bize de ’hukuk var yargı var’ dediler. Bu konuda darbe yapmaya teşebbüs etmiş olan teröristleri Türkiye’ye iade etmediler. Çok büyük bir suç işlediler. Şimdi Türkiye’de Yunanistan hükümetine darbe yapan darbeci askerler Türkiye’de olmuş olsa biz bunları Yunanistan’a bizim ülkemizde yargı bağımsız deyip onlara karşı herhangi bir adım atmamış olsak Yunanistan halkı bundan memnun olur mu? Olmaz. Yunanistan önce hukuka bağlılığın gereğini yapmalı, Türkiye ile Yunanistan arasında olan ikili ve çok taraflı anlaşmalara uygun davranmalı ve Türkiye’de darbe teşebbüsünde bulunmuş FETÖ’cü teröristleri Türkiye’ye iade etmelidir. Esas hukuku çiğneyen, esas bunları Türkiye’ye karşı koz olarak kullanan Yunanistan’dır. Şunu da ifade etmek lazım. Türkiye’de tutuklu bulunan Yunanistanlı askerler takas konusu değildir. Bunu biz defalarca söyledik. İster iade etsinler FETÖ’cü darbeci teröristleri ister iade etmesinler, o konu ayrıdır bu konu ayrıdır. Türkiye bağımsız bir devlettir yargımız bağımsızdır ve hukuk kuralları içerisinde bu askerleri yargılaması devam edecektir. Mahkeme karar verdiğinde de bu kararın gereği hükümetimiz tarafından elbette yerine getirilir. Ama Yunanistan’da şunu derlerse, ’Türk hükümeti, Türkiye, FETÖ’cü teröristleri iade etme kaydıyla bu askerleri koz olarak kullanıyorlar’ derlerse yalan söylüyorlar derim. Çok net. Türkiye bu sözü hiçbir zaman söylememiştir, söylemesi de söz konusu değildir. Böyle bir değerlendirme bir kanaatimiz kesinlikle yoktur bu ikisi ayrı şeydir. Yunanistan’dan tutuklu askerlerle FETÖ’cülerin takası söz konusu değildir. Hiçbir zaman da gündemimizde olmamıştır” şeklinde konuştu.