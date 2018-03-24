Bazı uluslararası örgütlerin Türkiye aleyhine karar aldıklarını ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin hazırladığı raporun Türkiye ile ilgili konularda nesnelliği ve tarafsızlığı yitirdiğini dile getiren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Terör örgütünün ağzıyla konuşursanız, onların sözlerini raporunuza geçirirseniz ve Türkiye’yi dinlemezseniz Türkiye sizin raporunuza meşru, doğru bir rapor gözüyle bakmaz" dedi.

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bazı uluslararası örgütlerin aldıkları kararın ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri’nin yayınladığı raporu eleştirdi.

"Türkiye’ye dönük iftiralar yer aldı"

Raporda Türkiye’ye karşı yapılan haksızlığı dile getiren Bozdağ, "Bazı uluslararası örgütler karar alıyorlar. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği bir rapor yayınladı ve raporda Türkiye’ye dönük haksız iftiralar yer aldı. ABD’de bir karar daha aldı. Orada da Rum ve Yunan tezinin savunuculuğunu yaptılar. Türkiye’yi suçladılar. Uluslararası örgütler kendi saygınlıklarını korumak için objektif olmak, adil olmak, kararsız olmak doğru olanı söylemek doğru olandan yana tavır almakla mükelleftir. Ama Türkiye’ye karşı bu uluslararası örgütler adil olmuyorlar. Objektif davranmıyorlar. Kararsızlıklarını koruyamıyorlar. 15 Temmuz darbe teşebbüsünü yaşadık. Bilumum örgütler adeta karşımızda FETÖ terör örgütünün elebaşı, terörist başı Gülen konuşuyormuş gibi bizlere hitap ediyorlar, konuşuyorlar. Yahu siz kimin sözcüsüsünüz? FETÖ’nün sözcüsü müsünüz yoksa objektif, adil, kendi ilkeleri, kuralları olan uluslararası örgütlerin mi sözcüsüsünüz. PKK söz konusu olduğu zaman PKK terör örgütünün ağzıyla konuşuyorlar. Türkiye’nin Afrin harekatı söz konusu olduğu zaman orada da YPG, PYD, PKK KCK’nin tezleri üzerinden Türkiye suçlanmaya çalışılıyor. Bu yaptıkları iş, o örgütlere zarar vermekte kendi güvenliliklerini yok etmektir" dedi.