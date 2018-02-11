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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Usame bin Ladin ABD için ne anlam ifade ediyorsa, Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı terörist Gülen de Türkiye için aynı anlamı ifade etmektedir ama maalesef ABD yönetimi Türk milletini, Türkiye devletini ve devletimizin hass

POLİTİKA HABERLERİ | 11.02.2018 17:55 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Usame bin Ladin ABD için ne anlam ifade ediyorsa, Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı terörist Gülen de Türkiye için aynı anlamı ifade etmektedir ama maalesef ABD yönetimi Türk milletini, Türkiye devletini ve devletimizin hassasiyetlerini anlamamakta direniyor."

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ

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