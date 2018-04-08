Başbakan Yardımcısı Bozdağ Yozgat'ta

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta "Kurumların Çalışma Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.
Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonu'nda düzenlenen toplantıda, KOSGEB, Bilim Sanayi Teknoloji Müdürlüğü, Ticaret Müdürlüğü, SGK İl Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü, ORAN Kalkınma Ajansı'nın 2002-2017 arası çalışmaları değerlendirildi.
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın başkanlık ettiği toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.
Toplantıya Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve kurum müdürleri katıldı.
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