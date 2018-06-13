Başbakan Yardımcısı Bozdağ Yozgat'ta

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
Sorgun halkının yoğun ilgi gösterdiği Bozdağ, vatandaşlarla tokalaşıp sohbet etti.
AK Parti iktidarlarının yaptığı çalışmaları ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlatan Bozdağ, 24 Haziran seçimlerinde destek istedi.
Bozdağ, Yozgat'ın ulaşım, sağlık, adalet ve eğitim alanında çok sayıda hizmet aldığını, yeni dönemde de bu hizmetlerin katlanarak devam edeceğini vurguladı.
MHP Seçim İrtibat Bürosu'nu da ziyaret eden Bozdağ, burada bulunan partililerle tokalaştı ve kendilerine başarılar diledi.
Bozdağ'ın esnaf ziyaretine, AK Parti İl Başkanı Celal Köse, Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz ve İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Şahbaz eşlik etti.
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