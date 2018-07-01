Başbakan Yardımcısı Bozdağ Yozgat'ta

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, seçim sonuçlarına ilişkin, "Sonuçlar, Anadolu Ajansı (AA) ve Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) dönük bütün olumsuz açıklamaların yersiz olduğunu göstermiştir ve sonuçlar, kötü propaganda yapanları ayrı ayrı tekzip etmiştir." dedi. Bozdağ, AK Parti Sarıkaya İlçe Başkanlığı ziyaretinde yaptığı açıklamada, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçim sonuçlarının ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu. Demokratik rekabetin içerisinde genel seçimlerin yapıldığını belirten Bozdağ, seçimlerin büyük bir olgunluk içerisinde gerçekleştirildiğini vurguladı. Bozdağ, dünyaya örnek bir seçim yapıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Hem seçimlerin serbest ve rekabetçi bir ortamda yapılması hem Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarının bunu büyük bir demokratik olgunluk içerisinde sürdürmesi hem halkımızın seçim süreci içerisinde ortaya koyduğu demokratik tavır hem de seçimlerin güvenlik, huzur, sükun ve barış içerisinde geçmesi Türkiye'nin önemli bir kazancıdır. Seçim sonuçları açıklandıktan sonra da bütün dünya seçimin sonuçları konusunda hakkı teslim etmiştir. Türkiye'nin demokratik bir seçim yaptığını, seçim güvenliğini ihlal edecek herhangi bir şey olmadığını, serbest genel seçimler sonucunda halkın iradesinin sandığa doğru yansıdığını ve sandıktan da doğru çıktığını herkes kabul ve teslim etmiştir. Bu ülkemiz bakımından övünülecek bir şeydir. Bu açıdan öncelikle adaylarımızı, aziz milletimizi bu büyük başarıdan dolayı kutlamak lazım."

Bozdağ, YSK'nin seçim organizasyonuna şaibe düşürmek için pek çok çalışmalar gerçekleştirildiğini ve AA üzerinden pek çok karalamalar yapıldığını anımsattı. - "AA ve YSK kötü propaganda yapanları tekzip etmiştir" Sonuçların YSK'nın seçimlerin Anayasa ve yasalarda belirlenen temel ilkelere uygun yapılması konusunda görevini doğruluk ve dürüstlük içerisinde yaptığını gösterdiğini aktaran Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu: "Anadolu Ajansı da verdiği verilerle doğru ve güvenilir haberciliğini bir kez daha ispat etmiştir. Sonuçlar, Anadolu Ajansı ve Yüksek Seçim Kuruluna dönük bütün olumsuz açıklamaların yersiz olduğunu göstermiştir ve sonuçlar, kötü propaganda yapanları ayrı ayrı tekzip etmiştir. Bu açıdan da son derece önemli olduğunu düşünüyorum. YSK, bir güven müessesesi olarak bundan sonra da Türkiye'nin seçimlerini Anayasa ve yasalara uygun yönetmeye devam edecektir. Anadolu Ajansı da doğru ve güvenilir habercilik anlayışını bundan sonra da yürütmeye devam edecektir. Umarız ki kendi başarısızlıklarına kılıf aramak için kurumları suçlayanlar bundan sonra kendilerini gözden geçirirler ve başkalarını suçlamak yerine kendileri üzerinden bir değerlendirme yaparlar. Bunun son derece önemli olduğunun altını çizmekte fayda görüyorum."

Bozdağ, Türkiye'nin yeni sisteme göre ilk seçimde ilk Başkanını, Cumhurbaşkanını, Cumhurbaşkanıyla beraber parlamento üyelerini de seçtiğini bildirdi. "Aziz milletin" yeni dönemin inşasını Cumhur İttifakı'na ve ittifakın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a görev olarak tevdi ettiğine dikkati çeken Bozdağ, şunları ifade etti: "Cumhurbaşkanımız aynı zamanda yeni sistemin kurucu ilk başkanıdır. Yeni dönemin birinci başkanıdır, yeni dönemi inşa edecek liderdir. Türk milleti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmeyi 16 Nisan 2017'de kabul ettikten sonra 24 Haziran'da da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kurma ve inşa etme görevini Cumhur İttifakı'na ve ittifakın adayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a tevdi etmiştir. Bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanımızın milletimizin kendisine tevdi ettiği bu görevi anayasa ve yasalar çerçevesinde en iyi şekilde yerine getireceğinden hiç kimsenin şüphesi yoktur. Biz de inanıyoruz ki yeni dönem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin her alanda büyük sıçrama yaptığı bir dönem olacaktır. Hızlı karar alma, alınan kararları hızla uygulama Türkiye'ye çok şey kazandırdı. Bundan sonra da eminim ki çok şey kazandıracaktır. Siyasi istikrarın varlığı ve güçlü iktidarın varlığı Türkiye'ye çok şey kazandıracaktır."

Bozdağ, şu anda parlamentoda AK Parti'nin salt çoğunluğu elde edemediğini ama Türkiye'de hiçbir tartışmanın olmadığını belirtti. Bozdağ, 7 Haziran'da da salt çoğunluğun elde edilemediğini ancak o zaman insanların "kim hükümet olacak, kimin hükümeti olacak, acaba hükümet nasıl olacak?" diye kara kara düşündüklerini söyledi. - "Belirsizlik yok, her şey net ve belli" AK Parti'ye oy vermeyen vatandaşların da "keşke seçim olsa da AK Parti'ye oy verip tek başına iktidara getirsek." diye değerlendirmeler yaptıklarını savunan Bozdağ, şunları aktardı: "Bu yeni sistemde böyle bir tartışma yok. Şu anda kimin hükümet olacağı belli mi? Türkiye'yi kimin yöneteceği belli mi? Bir istikrarsızlık emaresi var mı? Bir kriz var mı? Yok. Her şey yerli yerinde. İşte bu hükümet sisteminin ülkemize kazandırdığı en önemli kazançlardan biri bu. Belirsizlik yok, her şey net ve belli. Önümüze bakacağız ve devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız milletimizden aldığı emaneti, milletimizin talimatları doğrultusunda bundan sonra başarıyla kullanmaya devam edecektir. Tabi parlamentoda AK Parti salt çoğunluğu elde edemedi ama diğer partilerde salt çoğunluğu elde etmedi. Şu anda Ak Parti yüzde 42,5 aslında yüzde 43 oyla Türkiye'de parlamento seçiminde en yüksek oyu alan partidir. Milletvekili sayısına baktığımız zaman da en yüksek milletvekili sayısını çıkaran partidir. Bize en yakın parti CHP'nin yüzde 22,5 oyu var. AK Parti'nin oyu yüzde 43. CHP'nin tam iki katı oy almış. Yani yüzde 100 daha fazla oy almış. Bu AK Parti'nin büyük bir başarısıdır. Tabi tek başına salt çoğunluğun olmaması elbette önemli bir göstergedir. Biz o göstergenin üzerinde ayrıca duracağız. Ama AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'na halkımız parlamentoda salt çoğunluğu vermiştir. Bu açıdan baktığımızda parlamentoda yönetim bakımından belirleyici olma görevini Cumhur İttifakı'na vermiştir. Yeni dönemde parlamento, görevini başarıyla yerine getirecektir."

Bozdağ, halkın parlamentoda hiçbir partiye tek başına istediğini yapma yetkisini vermediğini, partiler arası bir uzlaşma talimatı verdiğini ve partilere, "uzlaşın, anlaşın ve parlamentoyu öyle yönetin" talimatı verdiğini dile getirdi. - "Vatandaşın iradesi her zaman haklıdır" Halkın TBMM'deki partilere "Cumhurbaşkanıyla, iktidarla çatışmayın" talimatı da verdiğini belirten Bozdağ, şunları ifade etti: "Çünkü çoğunluğa baktığımızda Cumhurbaşkanın veto ettiği bir kanunun parlamentodan çıkabilme ihtimali çok zayıftır. O nedenle hem muhalefet partilerine hem de iktidar grubu olarak AK Parti'ye yeni dönemde milletimizin parlamentoyu birlikte ve uzlaşarak çalıştırma konusunda bir talimatı vardır. Biz yeni dönemde milletimizin verdiği bu talimata sonuna kadar uyacağız ve bu talimat çerçevesinde parlamentoyu da çalıştıracağız. Birlikte başarılı işlere imza atmak için gayret edeceğiz. Yozgat, Türkiye'de büyük başarı ortaya koymuştur. Elbette Yozgat olarak kendi eleştirimizi kendi içerimizde yapacağız. Ancak Cumhur İttifakı bakımından baktığımızda Yozgat Türkiye'de ikincidir. Cumhurbaşkanına en yüksek oy veren iller sıralamasında Türkiye'de altıncıdır. Milletvekilliğinde AK Parti'nin aldığı oy yüzde 53,5'dir ve Türkiye ortalamasının 11 puan üzerindedir. Elbette bu bizim için yetmez. Bizim potansiyelimiz daha yukarıdadır. Önümüzdeki dönemde seçim sonuçlarını iyi analiz ederek, kendi rotamızı çizmemiz lazım. Bizim anlayışım şu; seçim, demokrasi, millet iradesi diyenler için vatandaşın iradesi her zaman haklıdır. "