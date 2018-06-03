Başbakan Yardımcısı Bozdağ Yozgat'ta soruları yanıtladı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Korgeneral İsmail Metin Temel hakkındaki açıklamalarına ilişkin, "Ben buradan soruyorum, İsmail Temel gibi kahraman bir vatan evladının apoletlerini sökme görevi, PKK veya FETÖ veya onu destekleyenler tarafından Sayın İnce'ye mi verildi? İsmail Temel Paşa bu ordunu şerefli ve kahraman bir mensubudur. Hem darbecilere, hem teröristlere karşı devletinin, milletinin hukukunu ölümüne müdafaa etmiştir." dedi.

Yozgat Valiliğini ziyaret eden Bozdağ, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Zeytindalı Harekatı'nı yöneten Korgeneral İsmail Metin Temel'in apoletlerini sökeceğini söylediğini hatırlatması üzerine Bozdağ, İnce'nin kendini kaybetmiş durumda olduğunu söyledi.

İnce'nin, freni patlamış araç gibi nereye toslayacağını bilmediğini belirten Bozdağ, şöyle konuştu:

"Şimdi Sayın Paşamıza tosladı. İsmail Metin Temel Paşa, Türkiye'nin yetiştirdiği çok değerli komutanlardan biridir. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'nün infaz etmek istediği birisiydi. Aynı şekilde PKK terör örgütünün de hedefinde olan birisi. Hem bölgede yaptığı görevde hem Zeytindalı Harekatı'nda PKK, PYD, YPG ve DEAŞ'lılara bölgeyi dar etmişti ve 5 bine yakın PKK, PYD, YPG'li teröristin terör formalarıyla beraber toprağa gitmesine neden olmuştur. İsmail Temel Paşa'yı hem PKK'lılar hem FETÖ'cüler hem de onlara destek veren güçler yok etmek istediler. Ellerinden gelse infaz edeceklerdi, beceremediler. Ama şimdi öyle gözüküyor ki PKK, FETÖ sanki bu işi Muharrem İnce'ye ihale etmişler gibi. Ben buradan soruyorum, İsmail Temel gibi kahraman bir vatan evladının apoletlerini sökme görevi, PKK veya FETÖ veya onu destekleyenler tarafından Sayın İnce'ye mi verildi? İsmail Temel Paşa, bu ordunu şerefli ve kahraman bir mensubudur. Hem darbecilere hem teröristlere karşı devletinin, milletinin hukukunu ölümüne müdafaa etmiştir."