Başbakan Yardımcısı Bozdağ Yozgat'ta soruları yanıtladı

"30 Mart 2014 mahalli idareler seçiminde her yerde bütün FETÖ/PDY mensupları CHP'ye veya AK Parti karşısında çok güçlü olan adaylar kimse ona destek verdiler. Sayın Birgün Ayman Güler'in açıklamaları orada. Partisinin FETÖ/PDY ile nasıl ittifak yapığını bir bir anlattı. 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, 7 Haziran seçimlerinde, 1 Kasım seçimlerinde, 16 Nisan 2017 halk oylamasında FETÖ/PDY mensupları kime destek verdiler? Terör örgütü olduktan ve öyle oldukları herkes tarafından bilindikten sonra CHP'lilerle el ele kol kola oldular, onlara destek verdiler. AK Parti'ye Türkiye'yi dar etmek için uğraştılar, yok etmek için uğraştılar. 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünü FETÖ/PDY CHP'ye mi karşı yaptı? Bize karşı yaptı, Cumhurbaşkanımıza karşı yaptı, hükümetimize karşı yaptı, Meclisimize karşı yaptı. Cumhurbaşkanımızı infaz için timler gönderdi, bizleri infaz için timler gönderdi. Sayın İnce'yi veya Kılıçdaroğlu'nu infaz etmedi. Nasıl AK Parti onlardan yanaymış da onlar AK Parti'ye niye darbe yapıyorlar? Niye Cumhurbaşkanını infaz etmek istiyorlar, Tayyip Erdoğan FETÖ'cü diyorlar da niye bu FETÖ'cüler bu Erdoğan'ı infaz etmek için tim gönderiyorlar ve bizleri öldürmek, hapse atmak için darbe yapıyorlar ve hükümetimizi devirmek için Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki teröristleri kullanıyorlar. Cumhurbaşkanını, şahsımı, diğer arkadaşlarımızı ölümle tehdit ediyorlar. FETÖ'nün ölümle tehdit ettiklerini FETÖ'cü ilan ediyorlar, FETÖ'ye her türlü desteği vereni, FETÖ'nün karşıtı ilan ediyorlar. Biz samimiyiz, mücadelede kararlıyız, ne derlerse desinler bizi bu mücadeleden asla geri döndüremeyeceklerdir. Milletle beraber bu yolda yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz."

Seçime giderken FETÖ elebaşı ve mensuplarının AK Parti'yi imha etmek için gözünü 24 Haziran'a diktiğine işaret eden Bozdağ, "FETÖ'ye bu uğurda en büyük desteği CHP veriyor. Şimdi bunlar kalkmışlar, 5-10 yıl önce FETÖ'nün devlete, millete, vatana ve dinimize ihaneti, millet tarafından bilinmediği dönemde yapılmış bazı konuşmaları gündeme getirip, bizim mücadelemizi gölgelemek için kullanıyorlar. Hangi kaseti, hangi konuşmayı getirirse getirsinler, FETÖ bir terör örgütüdür. Elebaşı Gülen ve onun teröristleriyle tüm Türkiye, kararlı şekilde mücadele edecektir. Bizim mücadele azmimizi, kararlılığımızı etkilemeleri mümkün değildir. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, hükümetimizin, milletimizin duruşunu değiştirmeleri asla mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

CHP'nin FETÖ'ye 15 Temmuz'dan sonra da destek vermeyi sürdürdüğünü belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"Esas FETÖ'ye bilerek, isteyerek, terör örgütü vasfı ortaya çıktıktan sonra destek veren bunlardır. Bizim kanunlarımızda bunların hepsi suçtur. Terör örgütü olduğu bilinmeden yapılan açıklamalar suç oluşturmaz ama terör örgütü vasfı ortaya çıktıktan sonra yaptıkları desteklerin hepsi kanunen suçtur. Halen bilerek ve isteyerek FETÖ'ye yardım etmeye devam ediyorlar. Enis Berberoğlu'nu bahane ederek bir adalet yürüyüşü başlattı ve bu yürüyüşte başta FETÖ olmak üzere diğer terör örgütleriyle kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüdüler. Buradan aziz milletimize sesleniyorum, çok net bir şekilde söylüyorum, FETÖ ile Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının yaptığı mücadelenin bir benzerini bugüne kadar yapmış bir cumhuriyet hükümeti var mıdır? Sayın Kılıçdaroğlu ya da partisi CHP, bizim mücadele başlattığımız tarihten önceki bir dönemde ya da sonrasında FETÖ ile mücadele anlamında bir çalışma başlatmış mıdır? Daha önce Ecevit başbakandı, Demirel başbakandı. Bizden önceki hükümetlerden tek bir tanesinin FETÖ terör örgütüdür dediğine ve bu terör örgütü ile mücadele ettiğine bir tane örnek var mı? Hükümetimiz ve AK Parti iktidarı olmasaydı FETÖ bugün Türkiye'nin bütün kurumlarına da sahip olurdu. Yargıda, emniyette, orduda, devletin kurumları içerisinde FETÖ mensubu olduğu bilinen ve devletine, milletine ihanet edenleri devlet mekanizmasından cesur bir şekilde ayıklayan, her türlü riski göze alan biziz. Şimdi FETÖ ile mücadele eden biziz, FETÖ ile terör örgütü olduğu belli olduktan sonra el ele verenler onlar. Kalkıp bir de bizim FETÖ ile mücadele edip etmediğimizi sorgulayacaksınız. Hadi oradan be. Şimdi FETÖ elebaşını ABD'den istemişiz. Evrakları göndermişiz. Her şey Türkiye-ABD arasındaki anlaşmaya harfi harfine uygun, usule aykırı veya eksik hiç bir şey yok. Ama ABD, FETÖ elebaşını vermemek konusunda ipe un seriyor. Türkiye'yi oyalıyor. ABD'den bir telefon geliyor onlara ve Türkiye'nin istemediğini söylüyor. Biz Kosova'dan ve başka yerlerden paketleyip FETÖ'cü getiyoruz. Türkiye'de her gün operasyonlar düzenleniyor. Türkiye bu konuda vazgeçmeyecektir. Yarın gelecekler evrakları da izleyecekler. İnşallah akıl izan sahibidirler de çıkınca doğruyu söylerler. Ama bunlardan şüpheliyim. İnceledikten sonra 'şunlar yanlış, bunlar eksik' diye yine kükreyebilirler. Bunların cibilliyeti dürüst davranmalarına engel oluyor."

