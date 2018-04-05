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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "YPG/PYD terör örgütleri Afrin'den nasıl temizlendiyse, şimdi Tel Rıfat'tan temizlenecek. Orada da sona doğru yaklaşıldı."

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 10:29 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "YPG/PYD terör örgütleri Afrin'den nasıl temizlendiyse, şimdi Tel Rıfat'tan temizlenecek. Orada da sona doğru yaklaşıldı."

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