Başbakan Yardımcısı Bozdağ’dan Bahçeli’nin erken seçim çağrısına ilişkin açıklama

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısına ilişkin, "Bahçeli’nin açıklaması partinin yetkili organlarında değerlendirilecektir, ona göre değerlendirme sonunda açıklama yapılacaktır. Şu anda buna bir değerlendirme yapmadan cevap verme imkanımız yok. Partinin yetkili organları, Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız tarafından konuşulacaktır" dedi.
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Bozdağ, Bahçeli’nin 26 Ağustos’ta seçim çağrısına yönelik soruya, "Ben de sizin gibi yeni duydum. AK Parti’nin bundan önce seçimleri vaktinde yapma geleneği var. Bütün seçimler 22 Temmuz seçimleri haricinde vaktinde yapıldı. Bahçeli’nin açıklaması partinin yetkili organlarında değerlendirilecektir, ona göre değerlendirme sonunda açıklama yapılacaktır. Şu anda buna bir değerlendirme yapmadan cevap verme imkanımız yok. Partinin yetkili organları, Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız tarafından konuşulacaktır. Yeni durumu değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
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