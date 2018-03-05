Başbakan Yardımcısı Bozdağ’dan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yunanistan’da bulunan darbeciler ile Yunanistan’dan Türkiye’ye geçen 2 askerin takas iddiasına yönelik, “Ne Yunanistan hükümeti Türkiye’den bir takas talebinde bulunmuştur, ne de Türk hükümeti Yunanistan’dan bir takas talebinde bulunmuştur. Böyle bir şey yoktur” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bozdağ, Yunanistan’dan Türkiye sınırına geçen 2 askerin Türkiye’de tutuklanmasıyla ilgili olarak, “Bir takas konusu değildir. Ne Yunanistan hükümeti Türkiye’den bir takas talebinde bulunmuştur, ne de Türk hükümeti Yunanistan’dan bir takas talebinde bulunmuştur. Böyle bir şey yoktur. Bu askerler, askeri yasak bölgelere girme ve askeri casusluk suçlarından adli soruşturmaya tabi tutulmuştur, ilgili savcılığın talebi üzerine sulh ceza hakimliği askeri yasak bölgelere girme suçundan tutuklanmasına karar vermiştir. Bunları Türkiye’nin takas konusu yapması söz konusu değildir. Darbeci askerlerin Türkiye’ye iade edilmesi Türkiye’nin haklı olduğu bir konudur. Bunların Türk yargısının huzuruna çıkartılması, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ikili anlaşmalar ile Yunanistan ve Türkiye’nin taraf olduğu çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde Yunanistan’ın uymakla yükümlü olduğu mükellefiyetler vardır. İkisi ayrı şeydir. Bunların biz Yunanistan tarafından yerine getirilmediğine inanıyoruz. Bunların takas konusu yapılması, Türkiye’nin, darbecilerin adil yargılanması için Türkiye’ye iadesi konusundaki talebini hafifletir ve bu talebin değerini azaltır” açıklamasını yaptı.