Başbakan Yardımcısı Bozdağ’dan CHP’ye eleştiri

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP’nin Cumhurbaşkanlığı için bir aday çıkaramadığını ifade ederek, “CHP Türkiye’de iktidar olmak istiyor mu istemiyor mu? O zaman madem istiyorsunuz niye genel başkanınızı Cumhurbaşkanı adayı yaparak Türkiye’nin iktidarına talip olmuyorsunuz” dedi.

Malatya ziyareti kapsamında AK Parti Malatya İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2019’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinen Bozdağ, “Şimdi bakın yeni seçime gidiyoruz. Yine aday çıkaramadılar. Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanı adaylığını açıklayamadı. Ama başka partilerin genel başkanları da ben adayım diye çıkıp ortaya deklarasyon yapamıyorlar. Siyaseti niye yapıyoruz iktidar olmak için. İktidar olduktan sonra da planlarımızı, programlarımızı, hayallerimizi milletimiz ve devletimiz için arzu ettiğimiz hedefleri gerçekleştirmek için yapıyoruz. İktidara sahip olmanın bundan sonra tek yolu vardır, Cumhurbaşkanı adayı olmaktır. Cumhurbaşkanlığına aday olmayan veya içinde Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayan bir parti ben Türkiye’yi yönetmeye talip değilim demek istiyor, ben iktidar olmak istemiyorum demek istiyor. Sen iktidar olmak istemiyorsan Türkiye’yi yönetmeye talip değilsen bu millet sana niye oy versin” ifadelerine yer verdi.

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’na da soru yönelten Bozdağ, “CHP Türkiye’de iktidar olmak istiyor mu istemiyor mu? Türkiye’yi yönetmek istiyor mu, istemiyor mu? O zaman madem istiyorsunuz niye genel başkanınızı Cumhurbaşkanı adayı yaparak Türkiye’nin iktidarına talip olmuyorsunuz. Bakınız söyleyemiyorlar açık açık. Neden söyleyemiyorlar biliyor musunuz? Kendi genel başkanlarını Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığına layık görmedikleri için bunu yapıyorlar” şeklinde konuştu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun her ortamda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı televizyonda düelloya davet ettiğini de anımsatan Bozdağ, “İkide bir konuşuyor, ‘Gel diyor televizyona çıkalım. İstediğin kanala çıkalım, istediğin kişiyi moderatör olsun, danışmanlarını da getir seninle bir hesap görelim tartışalım’ diyor. Değerli Malatyalılar siyasetin hesap görme yeri sandıktır, siyasette rekabet yeri meydandır. Şimdi adam meydandan kaçıyor, sandıktan kaçıyor, televizyon kutusunun içine girmek istiyor. Tayyip Bey o kutulara sığmaz” ifadelerini kullandı.

Bozdağ şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızı iktidardan zannetmeyin ki sadece Kılıçdaroğlu ve onun çevresindekiler indirmek istiyor. Cumhurbaşkanımızı Türkiye’nin liderliğinden indirmek isteyen bir dünya var, bir dünyanın istihbarat örgütleri, liderler, ülkeler, hep beraber çalışıyorlar. ’Tayyip Beyi iktidardan indirelim uzaklaştıralım’ diyorlar. ’Ortadoğu’daki, Türkiye’deki, Balkanlar’daki, dünyadaki bütün planlarımızı programlarımızı bozuyor, istediğimiz her şey istemediğimiz şekilde sonuçlanıyor. Onun için biz ne yapalım’ dediler. ’Tayyip Erdoğan’ı gönderelim’ diyorlar ve darbe yaptılar bütün eli kanlı katillerini taşeron FETÖ terör örgütünü de kullanarak Türkiye’de darbe yaptılar. FETÖ bu darbenin taşeron alçakları, taşeron hainleridir. Başka milletlere, devletlere hizmet edip kendi milletine ihanet eden alçaklar grubudur. Hep beraber yüklendiler, ne oldu nafile netice alamadılar.”

Milli mutabakat ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bozdağ, “Biz yerli ve milli bir ittifak mutabakat yaptığımızı aziz milletimize, Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli ayrı ayrı deklare ettiler. Bizler de bu deklarasyonun arkasında duruyoruz. Ayrıca Büyük Birlik Partisi bu ittifakın içerisinde yer alacağını ifade ettiler. Bu ittifakın şekli seçime yakın konuşulacak. Ama şimdi herkes safını belli etmiş durumda. Biz istiyoruz ki yerli ve milli olanlar el ele olsun, kol kola olsun, omuz omuza olsunlar, birlikte aynı istikamete doğru yürüyelim” şeklinde konuştu.

CHP’nin HDP ile gizli ittifak yaptığını da kaydeden Bozdağ, “Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti karşıtlığında olan çevreler, daha doğrusu Cumhurbaşkanımıza düşmanlıkta yarışmayı ibadetin en büyüğü zanneden zavallı gruplar var. Onları tek tatmin eden şey Tayyip Beye zarar verdik mi kendilerini dünyanın en mutlu insanları zannediyorlar. Yaptıkları şey Türkiye’ye zarar veriyor, devlete zarar veriyor, hiç umurlarında değil. Yeter ki Tayyip Bey bu işten azıcık zarar görsün, keyiflerinden dört köşe oluyorlar. Ben bunlara zavallı diyorum kendini çok akıllı zanneden ancak akılları hiçbir şeye yetmeyen zavallılar bunlar. Çünkü dürüst değiller, perde arkasından konuşuyorlar. HDP ile perdenin önünde ittifaktan çekiniyorlar. Çünkü HDP ile ittifak PKK ile ittifak anlamına gelir. Çünkü PKK’nın sözcüsü bunlar. Şimdi bunu yapsın yiğitse. Yapamıyor neden, milleti aldatacak. Bak biz HDP ile ittifak yapmıyoruz diye ama cümle alem biliyorlar ki HDP ile aynı yolda kol kola yan yana yürüyorsunuz” dedi.

Saadet Partisi’nin de tutumunu değerlendiren Bozdağ, “Saadet Partisi ile ilgili de bir şeyin altını çizmekte fayda görüyorum. Saadet Partisi’nin tabanı bizim kardeşlerimizden oluşuyor, tepesindekiler de bizim kardeşlerimiz. Cumhurbaşkanımız görüştü, Cumhurbaşkanımızın adına bir arkadaşımız görüştü. Arzu ediyoruz ki yerli ve milli olan ittifakta bu kardeşlerimiz de yer alsın. Çünkü onların yeri burası, doğru yer burası. Ama maalesef Saadet Partisi’nin tepesi şu anda bu ittifakta yer alacak bir eylem ve söylem içinde değil, farklı bir noktada duruyorlar” diye konuştu.

SP’nin bu süreçte bazı basın organları tarafından gaza getirildiğini de savunan Bozdağ, “Sanki Türkiye’nin ana muhalefet lideri gibi her gün akşam en fazla haber verdikleri lider Saadet Partisi’nin genel başkanı. O çevrelerin basın yayın organları da bol bol yer veriyorlar, sosyal medyada da bol bol gaz veriyorlar. Ne için yapıyorlar biliyor musunuz, bakın Saadet Partisi’nin zihniyetini sevdikleri için değil. Neden peki? AK Parti’ye ve Recep Tayyip Erdoğan’a zarar verme ihtimalini sevdikleri için bunlara ver veriyorlar” ifadelerine yer verdi.

Ziyarette İl Başkanı Hakan Kahtalı, Bakan Bozdağ’a hediye takim etti. Ziyarete Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de katıldı.