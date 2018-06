Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan İnce'ye 'apolet' tepkisi (2)

'8-10 YIL ÖNCE SÖYLENMİŞ SÖZLERİ GÜNDEME GETİRİYORLAR'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 24 Haziran seçimleri için çalışmalarını sürdürmek ve havaalanının temel atma törenine katılmak üzere geldiği memleketi Yozgat'ta açıklamalarda bulundu. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelik eleştirilerde bulunan Bozdağ, "Sayın İnce ve CHP’liler, geçmişte FETÖ terör örgütünün devlete, millete ve dinimize ihanetinin bilinmediği dönemde 8, 5, 10 yıl önce söylenmiş sözleri bugünlerde gündeme getirerek ülkemizin, Cumhurbaşkanı'mızın, Başbakan'ımızın, hükümetimizin, güvenlik güçlerimizin, FETÖ terör örgütüyle yaptığı etkili ve kararlı mücadeleyi zaafa uğratmak, itibarsızlaştırmak isteyen bir yaklaşım içerisine girmiştir ve bunu da sürekli yapıyorlar" dedi.

FETÖ ile mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunan Bozdağ, şunları söyledi:

"Buradan çok net söylüyorum. FETÖ/PDY terör örgütünü, terör örgütü olarak kabul ve ilan eden ilk hükümet, ilk başbakan, ilk cumhuriyet hükümeti AK Parti hükümetidir. İlk başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan’dır. FETÖ/PDY terör örgütüyle aktif mücadeleye başlayan ilk cumhuriyet hükümeti AK Parti hükümetidir; ilk başbakan, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır, ilk hükümet onun hükümetidir. FETÖ/PDY terör örgütünü terör örgütü olarak kabul ve ilan eden, parlamentoda grubu bulunan ilk siyasi parti yine AK Parti’dir ve onunla siyaseten de mücadele kararı alan ve aktif bir mücadele yürüten de yine AK Parti’dir. FETÖ/PDY terör örgütünün devletimize, milletimize, dinimize, bütün değerlerimize, ihaneti ortaya çıktıktan ve çıkma emareleri gözüktükten sonra FETÖ/PDY terör örgütünün savunuculuğunu üstlenen, sözcülüğünü yapan bir CHP’yle karşı karşıyayız. Çok net, somut şeyler söylüyorum. Bizi dinleyen aziz milletimiz; bir tanesi 'yalan' desin, bir tanesi 'yanlış' desin. Biz FETÖ/PDY terör örgütüyle mücadele için dershaneleri kapatma kararı aldık ve Meclis'e yasa getirdik. Bu yasaya parlamentoda, parlamento öncesi karşı çıkan CHP’dir; söyledikleri sözün hepsi kayıttadır. Yasa çıktıktan sonra yasayı Anayasa Mahkemesi'ne götürüp, FETÖ’nün en önemli eleman ve finans kaynağının kapatılmasını engellemek için Anayasa Mahkemesi'ne götürüp, iptalini isteyen yine CHP’dir."

'FETÖ'NÜN MECLİS'TEKİ SESİ OLAN CHP'DİR'

FETÖ ile mücadele üzerinden CHP'yi eleştiren Bozdağ, şöyle konuştu:

"17-25 Aralık FETÖ emniyet ve yargı içerisindeki teröristlerinin başlattığı darbe teşebbüsünü en son noktasına kadar, en ince detayına kadar destekleyen yine CHP’dir. Kumpas kasetleri Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP grubuna getirip, orada Anayasa ve yasalara aykırı bir şekilde Anayasa’nın Meclis'teki sözler, eylemler, sorumsuzluk kapsamında olduğu için oradan istifade ederek, alenen suç işleyen ve o kumpas kasetleri Türkiye’ye canlı yayında izleten FETÖ’nün Meclis’teki adeta sözcüsü, sesi olan yine Cumhuriyet Halk Partisi’dir. FETÖ’nün yargıdaki hakimiyetine son vermek için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nda değişiklik öngören paketi Meclis'e getirdiğimizde bu pakete direnen ve bu paket Meclis'ten geçmesin, diye uğraş veren sonra da Anayasa Mahkemesi'ne götürüp, iptalini isteyen yine Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Yargıda, Yargıtay’da, Danıştay’da ve diğer alanlarda FETÖ’nün hakimiyetini kırmak ve onları etkisizleştirmek için getirdiğimiz Yargıtay Kanunu, Danıştay Kanunu, diğer kanunlardaki değişikliklerin tamamına karşı çıkan ve bu değişiklikleri Anayasa Mahkemesi'ne götürüp, iptalini isteyen yine Cumhuriyet Halk Partisi’dir."

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"FETÖ’nün yargı eliyle operasyon yapıp, millete Türkiye’yi ve dünyayı dar etmek için o Anayasa ve yasadaki kuralları kullanmasını ortadan kaldıran da adımlar attık. Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesine göre kurulmuş ÖYM’leri kaldırırken, sulh ceza hakimliklerini kurarken, bütün bunlar, FETÖ/PDY terör örgütünün yargı eliyle Türkiye’nin içerisinde terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareketlerini ortadan kaldırmak için. Ve yasalarımızda bu terör örgütünün kullanacağı kuralları onların kullanamayacağı hale getirmek için adımlar attığımızda bütün bu adımlara karşı çıkan yine CHP oldu ve bunları Anayasa Mahkemesi'ne götüren de yine CHP oldu. FETÖ elebaşı, terörist başı Gülen, Bank Asya’ya karşı bir operasyon yapılma ihtimali belirince Bank Asya’nın operasyona maruz kalmaması için örgüt üyelerine 'Bank Asya’ya para yatırın' çağrısında bulunduğunda Bank Asya’ya gidip para yatıran CHP’liler, para yatıran milletvekilleri var; yatırdığı dekontların fotoğrafları paylaşanlar onlar. Terör örgütünün terör faaliyetine destek veren yine CHP’lilerdir. Samanyolu, Zaman Gazetesi ve diğer televizyonlara yargının kayyum ataması üzerine kayyumlar orayı teslim almaya gittiğinde FETÖ’cü teröristlerle omuz omuza olan yine Cumhuriyet Halk Partisi'dir, onun vekilleridir, onun teşkilatlarıdır."

'NİYE FETÖ'CÜLER, ERDOĞAN'I İNFAZ ETMEK İÇİN TİM GÖNDERİYOR?'

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini hatırlatan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, şunları söyledi:

"Fotoğrafları, kameraları, görüntüleri, her şeyi ayan beyan ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu da gitti ziyaret etti, milletvekilleri gitti ziyaret etti, Ekrem Dumanlı’yı diğerlerini. Ne zaman ziyaret etti? FETÖ/PDY’nin terör örgütü olduğunu dünya alemin gördüğü, bildiği sırada bunları hep yaptılar. Aynı şeyleri yaptılar. MİT TIR'ları hadisesi oldu, Türkiye’nin terör örgütlerine silah yardımı yaptığını belgelemek ve uluslararası mahkemelerde Türkiye’nin yargılanmasını ve Cumhurbaşkanı'mızın yargılanmasını sağlamak için FETÖ/PDY’nin başlattığı bu operasyona en büyük omuzu kim verdi? Gene CHP verdi. 'Bu TIR ta Lahey’e kadar gider' diye açıklama yapanlardan birisi İnce’ydi, birileri de diğer CHP’lilerdi. 'Erdoğan Türkiye’den kaçacak' diyen onlar, 'Yargılanacak' diyen onlar. FETÖ’nün bu projesine Türkiye'yi dünyada yalnızlaştırma ve yargılatma projesine en büyük desteği başta Kılıçdaroğlu olmak üzere Cumhuriyet Halk Partililer verdi. Her şey görüntülerde ve her şey kayıtlarda vardır ve sabittir. Hepsini görüyor ve hepimiz biliyoruz. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçiminde her yerde bütün FETÖ/PDY mensupları CHP’ye veya AK Parti karşısında çok güçlü olan adaylar kimse ona destek verdiler. Sayın Birgül Ayman Güler’in açıklamaları orada, partisinin FETÖ/PDY ile nasıl ittifak yaptığını bir bir anlattı. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, 7 Haziran seçimlerinde, 1 Kasım seçimlerinde, 16 Nisan 2017 halk oylamasında FETÖ/PDY mensupları kime destek verdiler? Terör örgütü olduktan ve öyle olduğu bütün herkes tarafından bilindikten sonra CHP’lilerle el ele kol kola oldular, onlara destek verdiler AK Parti’ye Türkiye’yi dar etmek için uğraştılar. 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünü FETÖ/PDY, CHP’ye karşı mı yaptı? Bize karşı yaptı, Cumhurbaşkanı'mıza karşı yaptı, hükümetimize karşı yaptı, Meclis'imize karşı yaptı.

Cumhurbaşkanı'mızı infaz için timler gönderdi, bizleri infaz için timler gönderdi. Sayın İnce’yi veya Kılıçdaroğlu’nu infaz etmedi. Nasıl AK Parti onlardan yanaymış da onlar AK Parti’ye niye darbe yapıyorlar? Niye Cumhurbaşkanı'nı infaz etmek istiyorlar? 'Tayyip Erdoğan FETÖ’cü' diyorlar da niye bu FETÖ’cüler Tayyip Erdoğan’ı infaz etmek için tim gönderiyorlar ve bizleri öldürmek, hapse attırmak için darbe yapıyorlar ve hükümetimizi devirmek için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içindeki teröristlerini kullanıyorlar? O zaman neredeydi? Meydanda biz vardık."